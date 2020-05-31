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Исторический рекорд: цены на американскую нефть WTI выросли почти вдвое за месяц
31.05.2020 19:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Цены на американскую нефть марки WTI установили исторический рекорд роста, увеличившись почти в два раза в течение мая 2020 года. Об этом
Цены восстанавливались после весеннего обвала, когда из-за пандемии коронавируса и распада сделки ОПЕК+ цены на нефть обвалились и в определённый момент даже ушли ниже нуля. Восстановление цен началось только после заключения новой сделки ОПЕК+, участники которой объявили о беспрецедентном снижении уровня добычи «черного золота». Положительное влияние на динамику цен оказало и постепенное ослабление режима карантина в Европе.
В итоге стоимость нефти марки WTI за май выросла на 88%. Предыдущим подобным результатом был 44,6% рост в сентябре 1990 года. В настоящий момент стоимость барреля американской нефти закрепилась на отметке в $35,34. При этом цена все еще почти на 50% ниже той, что была в начале января 2020 года, когда баррель WTI торговался по $65,65 за баррель.
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Цены на американскую нефть марки WTI установили исторический рекорд роста, увеличившись почти в два раза в течение мая 2020 года. Об этом сообщает американский...
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