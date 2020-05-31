Жуковский после матча с БАТЭ: «А нужен ли комментарий? В прессе наблюдал пресс-конференции тренеров, и там две строчки только пишут. Остальное коронавирус, порно какое-то и политика»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер прокомментировал поражение от (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент .com.

– А нужен ли комментарий? Я думаю, что в свете последних событий, вообще нужен ли он? Два дня назад в прессе наблюдал пресс-конференции тренеров, и там две строчки только пишут. Остальное коронавирус, порно какое-то и политика. Так что, думаю, что двух строчек хватит. Но по игре – проиграли, выдерживали план на игру, все, что просили, – футболисты делали. Но соперник оказался сильнее. Может, ему немного больше повезло.

– Почему после удаления решили играть без нападающего?

– Ну у нас там вообще-то было 4 нападающих. Выдвигаться нужно, закрывать, не давать пространство и плюс из глубины нужно атаковать. А если бы мы еще взяли из четверки одного и остались в тройке, то, с учетом футболистов и то, что делает команда преимущественно в центре поля, нам бы разорвали все, что есть. А так, моментов у БАТЭ было все равно много, но они начали появляться, когда Цвейба ушел из центральной зоны. На 85-87 минуте он ушел играть нападающего и там вообще начался проходной двор за счет того, что футболисты быстрые, техничные, вовремя реагируют, чувствуется уровень. Но я вообще считаю, что мы распределились правильно и достойно.

– Как вы считаете, подвел ли Янсане команду удалением?

– Нет, не подвел. Он получил это в борьбе, а не за разговоры или что-то еще. Человек вышел, играл, отдавался игре и те желтые карточки он получил в пылу борьбы и не более того.

– Исчерпана ли та конфликтная ситуация?

– А у нас не было конфликтной ситуации. Тренер-игрок. Не было никакой ситуации.

– Удаление Янушкевича – это следствие проходного двора? Не обидно ли на 95 минуте?

– Если бы это было в каком-то другом матче и при каких-то других обстоятельствах, было бы очень обидно и были бы претензии. Ребята шли до конца, и мы были одной мыслью, только чтобы победить и в пылу борьбы те футболисты чуть быстрее и, конечно, обидно, досадно, но ладно. Так что как случилось. Все хотели же увидеть молодых футболистов. Так что молодые футболисты будут у нас играть, дублеры. В следующей игре не будет Янсане, Концевого, Янушкевича. Я думаю, что и большая вероятность, что Стефен туда же подключится. В принципе, человек 12-14 выбыло по различным причинам. Будут ребята играть, будем биться, будем воспитывать. Целую неделю будем заряжать, как в фильме «Адреналин». Будем кусаться, биться, ляжем, пусть будет хоть 3 удаления, но будем рубиться. Я уже готов к следующей игре! – сказал Жуковский.

В следующем туре «Ислочь» примет «Рух».