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О самых важных событиях недели расскажет "Главный эфир"
31.05.2020 21:57 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНа неделе Беларусь отметила День пограничника. Традиционно 28 мая и один из памятных знаков в Минске к вековому юбилею органов погранслужбы пару лет назад появился здесь, на бульваре Толбухина.
В этом году праздник совпал с началом открытия границ стран, ослабших от карантина. Ослабших и морально, и экономически. И в Европе, и в других частях света постепенно снимают коронавирусные замки. Хотя печальная статистика продолжает идти вверх. И в некоторых странах все еще умирают десятками.
Пик возвращения европейских государств к нормальной жизни и деловой активности ожидается в середине июня. Самыми смелыми оказались государства, где туризм - серьезная статья бюджета. Неудивительно - убытки исчисляются миллиардами. А вот смогут ли они принять гостей, да и как много путешественников захотят приехать, - вопрос пока открытый.
Впрочем, сегодня в программе мы побываем не только в Европе, но и в том самом сибирском городе России, мэр которого еще в начале апреля взял и отменил жесткие карантинные меры. Расстояния и границы в данном случае не помеха - выйдем на видеосвязь с инициатором смелого решения.
Что такое открытая экономика в условиях закрытых границ - хорошо заметно на примере таких предприятий, как Минский тракторный.
Завод - один из крупнейших производителей сельхозтехники. Он очень тесно интегрирован в систему мировых хозяйственных связей.
И что делать, когда половина стран опустили железный занавес? А ведь на МТЗ сегодня трудятся 17 тысяч человек! Где грань между бизнесом и социальной ответственностью?
Эти вопросы государство постоянно задает себе и находит верные решения.
Масштабы господдержки, достижения отечественного автопрома и экономические стратегии настоящего. Все, о чем важно знать на этой неделе.
С вами Сергей Гусаченко и Ольга Макей.
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На неделе Беларусь отметила День пограничника. Традиционно 28 мая и один из памятных знаков в Минске к вековому юбилею органов погранслужбы пару лет назад появился...
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