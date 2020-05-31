ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

О самых важных событиях недели расскажет "Главный эфир"

31.05.2020 21:57 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На неделе Беларусь отметила День пограничника. Традиционно 28 мая и один из памятных знаков в Минске к вековому юбилею органов погранслужбы пару лет назад появился здесь, на бульваре Толбухина. 

В этом году праздник совпал с началом открытия границ стран, ослабших от карантина. Ослабших и морально, и экономически. И в Европе, и в других частях света постепенно снимают коронавирусные замки. Хотя печальная статистика продолжает идти вверх. И в некоторых странах все еще умирают десятками. 

Пик возвращения европейских государств к нормальной жизни и деловой активности ожидается в середине июня. Самыми смелыми оказались государства, где туризм - серьезная статья бюджета. Неудивительно - убытки исчисляются миллиардами. А вот смогут ли они принять гостей, да и как много путешественников захотят приехать, - вопрос пока открытый.

Впрочем, сегодня в программе мы побываем не только в Европе, но и в том самом сибирском городе России, мэр которого еще в начале апреля взял и отменил жесткие карантинные меры. Расстояния и границы в данном случае не помеха - выйдем на видеосвязь с инициатором смелого решения. 

Что такое открытая экономика в условиях закрытых границ - хорошо заметно на примере таких предприятий, как Минский тракторный. 

Завод - один из крупнейших производителей сельхозтехники. Он очень тесно интегрирован в систему мировых хозяйственных связей. 

И что делать, когда половина стран опустили железный занавес? А ведь на МТЗ сегодня трудятся 17 тысяч человек! Где грань между бизнесом и социальной ответственностью?

Эти вопросы государство постоянно задает себе и находит верные решения.

Масштабы господдержки, достижения отечественного автопрома и экономические стратегии настоящего. Все, о чем важно знать на этой неделе.

С вами Сергей Гусаченко и Ольга Макей. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На неделе Беларусь отметила День пограничника. Традиционно 28 мая и один из памятных знаков в Минске к вековому юбилею органов погранслужбы пару лет назад появился...
 
Новости дня
Новости
 
Жуковский после матча с БАТЭ: «А нужен ли комментарий? В прессе наблюдал пресс-конференции тренеров, и там две строчки только пишут. Остальное коронавирус, порно какое-то и политика»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика