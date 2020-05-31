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«У нас в стране всех загнали, заварили двери в подъездах». Житель Казахстана с семьёй застрял в Минске и даже написал письмо Президенту Беларуси
31.05.2020 22:14 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Герой нашего сюжета с семьей пытается добраться из Канады в Казахстан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этот сложнейший по нынешним меркам путь пролегает через Беларусь. И вот когда, казалось бы, до Алматы было рукой подать, вновь возникли трудности. Пока путешественник задержался в Минске. А это стало поводом ближе познакомиться с нашей страной и даже написать письмо Президенту.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Из Алматы еще в начале марта супруги вылетели в сторону североамериканского континента. Пару дней в Нью-Йорке, мировая «корона-обстановка» стала накаляться, и буквально последним возможным рейсом казахская чета перелетела в Торонто, где училась их 15-летняя дочь.
Адлет Кумаро, гражданин Казахстана:
Как только замаячила информация, что Казахстан снимает режим ЧС, Кумар с семейством стали выбираться из Канады. Едва ли не единственный вариант – Минск, куда через Монреаль и Париж казахи благополучно добрались. Прилетев 7 мая, уже 11-го маячил последний рывок. Билеты до Нур-Султана на белорусские авиалинии куплены, однако вылет был перенесён. Причина – Казахстан так и не открыл из-за эпидемии аэропорты.
Адлет Кумаро:
Мне очень понравились слова Александра Григорьевича, вашего Президента, который сказал: у нас нет политических вопросов, которыми мы бы хотели прикрыть коронавирус. Это, мне кажется, самые золотые слова, которые надо выбить где-то, в золотой истории, чтобы это было видно.
Мне здесь понравилось, например, что в Беларуси все работает. Ты можешь пойти и какие-то базовые вещи получить. У людей есть работа, есть какая-то надежда. Есть понимание своего будущего. А когда все закрыто, куда деваться?
Парализованные небесные пути мира, высокая вероятность застрять без виз в Европе – наш спикер решил, что это неоправданный риск.
Адлет Кумаро:
Я, слава богу, остался в той стране, которая успешно борется с этим. Понятно, ясные вещи происходят. В смысле, зная о той позиции, которую Президент Беларуси держит по отношению к коронавирусу, что нам остается? Обратиться. Тем более, мы понимаем, что человек волевой, решительный, таких других я больше не видел нигде.
Мы в Канаде смотрели, как выступают, слышали, как Трамп выступает, и всюду паника и неразбериха. А когда мы смотрели на 9 Мая парад, там очень четко все говорится, нравится эта риторика, риторика человека, который уверен в своих силах. Нигде я такого не видел.
30 мая этой группе казахов так и не удалось улететь. Они снова получили билеты с открытой датой. На сайте нашей авиакомпании срок отмены рейсов в Алматы и Нур-Султан продлен до 9 июня.
Тем временем, на исходе рабочей недели власти страны-союзницы по ЕАЭС сообщили о возобновлении воздушных маршрутов. В первой очереди – Китай, Южная Корея и Азербайджан, во второй – Турция, ОАЭ, Германия, Тайланд и Чехия.
Анастасия Дехтяр:
Алия Квятковская, гражданка Казахстана:
Вот такая обратная сторона коронавируса, где минусы становятся плюсами и приобретают совершенно иное – позитивное значение. Впрочем, как и испытания стрессом позволяют рассмотреть, казалось бы, очевидное под иным углом.
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«У нас в стране всех загнали, заварили двери в подъездах». Житель Казахстана с семьёй застрял в Минске и даже написал письмо Президенту Беларуси
Новости Беларуси. Герой нашего сюжета с семьей пытается добраться из Канады в Казахстан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этот сложнейший по нынешним...
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