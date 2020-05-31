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Ни ажиотажа, ни дефицита. Как изменилась ситуация на потребительском рынке вначале пандемии и сейчас?
31.05.2020 22:32 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Вопрос контроля за ценами следует рассматривать не в отрыве от контекста сегодняшнего дня, а именно в комплексе всех тех мер, которые в эти месяцы, недели и дни предпринимает Беларусь, чтобы пройти через турбулентность коронавируса. Доплаты врачам, налоговые каникулы, меры специальной поддержки работников системы здравоохранения, социальной сферы, в целом бюджетников и прочее, и прочее из того, что уже реализовано, и что в эти дни готовится к принятию.
Глобальная пандемия изменила привычки многих белорусов. В магазины – такое уж время – теперь ходят реже. Большинство – в защитных масках и с чётким планом на закупки.
Аграрный сектор – один из базисов белорусской экономики. И когда в той же России пшеница по цене обгоняет нефть, невольно понимаешь своя «молочка», мясо и зерно в буквальном смысле на вес золота. Наши продукты ценят во многих странах, но главная задача – накормить белорусов. О ней напомнит Президент.
О ситуации на потребительском рынке Александру Лукашенко докладывали в начале недели. Если кратко, ни ажиотажа, ни дефицита в магазинах нет. Но изобилие на полках ещё не означает доступность. Цены – то, что волнует каждого.
И вмешиваться уже приходилось. Паника – классический маркетинговый приём. Начало пандемии спровоцировало многих белорусов на импульсивный шопинг. Люди скупали крупы (в основном гречку) и продукты, которые можно взять впрок. Тенденцию быстро смекнули желающие нажиться на ситуации. Цены «рванули» вверх. Астрономически подорожало трио «имбирь-чеснок-лимон». На стоимость «чудо-комбо» жаловались чаще всего.
О росте цен и нехватке товаров белорусов просит сообщать МАРТ. Специальную телефонную линию Министерство открыло в начале апреля. В первые два дня поступило более 300 звонков. Сейчас – в день максимум четыре. Это показатель. И результат комплекса оперативно принятых мер.
Государственное регулирование цен в Беларуси введено с середины апреля. Мера временная: её срок до 90 дней. В перечне социально значимых товаров – порядка 30 позиций. Большая часть – это продукты. Те, что в основе ежедневной потребительской корзины белоруса. Хлеб, молочка, мясо, рыба, свежие овощи… Ограничения в стоимости установлены для всей цепочки: от производителя и импортёра до торговых сетей. Для ритейла предельная торговая надбавка варьируется от 15% до 30%. Выше нельзя.
Народный мониторинг продолжают вести профсоюзы. В поле зрения – цены на товары первой необходимости. В списке – 20 позиций. Их анализируют каждую неделю. Раз в месяц – контроль глобальный. По 80 пунктам.
Информацию собирают как в больших супермаркетах, так и в магазинах шаговой доступности. Федерация профсоюзов – среди инициаторов регулирования цен на товары, без которых потребителю не обойтись.
Ограничительные меры не направлены на «заморозку» стоимости, их задача – предупредить спекулятивное завышение цен. Параллельно следят за ассортиментом.
Пандемию коронавируса называют «идеальным шторм». Шквалистый рост цен он принёс нашим соседям. В России ажиотажный спрос на крупу вначале привел к её исчезновению, затем к закономерному подорожанию: оптовые цены выросли вдвое. Похожая картина со стоимостью практически всей продуктовой корзины. Больше всего, подорожали импортные продукты: рыба, овощи, фрукты.
На цены, кроме всего прочего, влияют и перебои с поставками товаров. В последние месяцы с российского рынка практически «выпал» Китай: а это почти четверть импорта. Быстро заменить такой объем поставщиков невозможно. Однозначно, считают эксперты, вырастут цены на детские товары, одежду, обувь, бытовую технику, электронику, лекарства и жильё.
COVID повлиял на мировой рынок продовольствия. Страны, которые зависят от экспортёров, столкнулись с дефицитом продуктов. Карантин ударил по аграрному сектору: многие не приступили к сельхозработам в срок. Беларусь, тем временем, не останавливала экономику и не срывала посевную. Стабилизации удалось достичь на ценовом рынке. По итогам года МАРТ рассчитывает уложится в 5% инфляции.
Контроль за ценами – мера эффективная, но рассматривать её стоит в комплексе всех, решений, которые принимаются на фоне эпидситуации. Поддержка экономики, бизнеса, людей – не проходит и недели как выходит новый документ, задача которого помочь пережить столь непростой период. Среди антикризисных инициатив – налоговые и арендные каникулы. Среди стимулирующих – доплаты медикам и соцработникам. Ещё два новых указа Президент подписал пару дней назад. Оба направлены на защиту работников бюджетных организаций, которые до пандемии оказывали платные услуги, но сейчас утратили внебюджетный доход. Наниматель сможет рассчитывать на субсидию, чтобы в случае неполной занятости либо простоя доплатить работникам до минимальной зарплаты. Поддержка будет точечной, но точно дойдёт до тех, кто в ней действительно нуждается.
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Ни ажиотажа, ни дефицита. Как изменилась ситуация на потребительском рынке вначале пандемии и сейчас?
Вопрос контроля за ценами следует рассматривать не в отрыве от контекста сегодняшнего дня, а именно в комплексе всех тех мер, которые в эти месяцы, недели и дни...
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