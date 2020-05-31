Ни ажиотажа, ни дефицита. Как изменилась ситуация на потребительском рынке вначале пандемии и сейчас?

Источник материала: ОНТ

Вопрос контроля за ценами следует рассматривать не в отрыве от контекста сегодняшнего дня, а именно в комплексе всех тех мер, которые в эти месяцы, недели и дни предпринимает Беларусь, чтобы пройти через турбулентность коронавируса. Доплаты врачам, налоговые каникулы, меры специальной поддержки работников системы здравоохранения, социальной сферы, в целом бюджетников и прочее, и прочее из того, что уже реализовано, и что в эти дни готовится к принятию.

Глобальная пандемия изменила привычки многих белорусов. В магазины – такое уж время – теперь ходят реже. Большинство – в защитных масках и с чётким планом на закупки.

«У нас же не останавливалось производство, не было карантина, поэтому бояться дефицита, наверное, не стоит».

«Ну вот, вы видите: говядина белорусская, сметана белорусская, кефир белорусский, хлебушек белорусский – что ещё надо? Я вам скажу, мне 62 года, никогда белорусский народ так хорошо не жил: всё есть, и кто не ленится, кто работает – всё имеет».

«Я белорус по рождению, и убеждениям, поэтому я поддерживаю белорусского производителя, это не на камеру, а на самом деле так!»

Аграрный сектор – один из базисов белорусской экономики. И когда в той же России пшеница по цене обгоняет нефть, невольно понимаешь своя «молочка», мясо и зерно в буквальном смысле на вес золота. Наши продукты ценят во многих странах, но главная задача – накормить белорусов. О ней напомнит Президент.

О ситуации на потребительском рынке Александру Лукашенко докладывали в начале недели. Если кратко, ни ажиотажа, ни дефицита в магазинах нет. Но изобилие на полках ещё не означает доступность. Цены – то, что волнует каждого.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Особое внимание прошу обратить на товары первой необходимости, социально значимые товары, без которых люди обойтись не могут, особенно в условиях эпидемии. Мы не должны спокойно созерцать за тем, где необоснованно растут цены. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, и, если нужно, вмешиваясь, исправлять её».

И вмешиваться уже приходилось. Паника – классический маркетинговый приём. Начало пандемии спровоцировало многих белорусов на импульсивный шопинг. Люди скупали крупы (в основном гречку) и продукты, которые можно взять впрок. Тенденцию быстро смекнули желающие нажиться на ситуации. Цены «рванули» вверх. Астрономически подорожало трио «имбирь-чеснок-лимон». На стоимость «чудо-комбо» жаловались чаще всего.

О росте цен и нехватке товаров белорусов просит сообщать МАРТ. Специальную телефонную линию Министерство открыло в начале апреля. В первые два дня поступило более 300 звонков. Сейчас – в день максимум четыре. Это показатель. И результат комплекса оперативно принятых мер.

Кирилл Слабко, начальник отдела координации контрольной деятельности министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «Правительством было принято Постановление №184, отдельно МАРТом были прияты Постановления №27 и №30, которыми соответственно регулируются цены на маски, медицинские, антисептические средства, а также на социально значимые товары. В совокупности все эти меры позволили в принципе стабилизировать ситуацию на потребительском рынке, в частности вопросов цен, ценообразования».

Государственное регулирование цен в Беларуси введено с середины апреля. Мера временная: её срок до 90 дней. В перечне социально значимых товаров – порядка 30 позиций. Большая часть – это продукты. Те, что в основе ежедневной потребительской корзины белоруса. Хлеб, молочка, мясо, рыба, свежие овощи… Ограничения в стоимости установлены для всей цепочки: от производителя и импортёра до торговых сетей. Для ритейла предельная торговая надбавка варьируется от 15% до 30%. Выше нельзя.

Ирина Соколенко, заместитель генерального директора по операционной деятельности торговой сети: «Это позволяет всем торговым сетям держать единые торговые надбавки, соответственно цены незначительно разнятся среди торговых сетей».

Наталья Шаблинская, исполнительный директор некоммерческого объединения «Ассоциация розничных сетей»: «Сегодня мы работаем в той зоне, в которой нам даны рекомендации, и выполняем их достаточно строго. Я не думаю, что где-то могли быть эти требования нарушены».

Народный мониторинг продолжают вести профсоюзы. В поле зрения – цены на товары первой необходимости. В списке – 20 позиций. Их анализируют каждую неделю. Раз в месяц – контроль глобальный. По 80 пунктам.

Ольга Германович, председатель Фрунзенского районного г. Минска объединения профсоюзов: «Стоимость товаров по каждому наименованию мы вносим в специально разработанную программу для дальнейшей передачи в Минское городское объединение профсоюзов».

Информацию собирают как в больших супермаркетах, так и в магазинах шаговой доступности. Федерация профсоюзов – среди инициаторов регулирования цен на товары, без которых потребителю не обойтись.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси: «Параллельно мы наблюдаем, сейчас идёт сезонная продукция – это свекла, картошка, лук, морковка. По прошлому году мы помним был рост цен на эти сезонные продукты питания, и мы сейчас сравнили вот эту сезонность. Могу сказать, она значительно ниже. Ну и мы ещё обратились к торговым сетям с тем, чтобы они не накручивали свои торговые надбавки. Ряд нас услышал».

Ограничительные меры не направлены на «заморозку» стоимости, их задача – предупредить спекулятивное завышение цен. Параллельно следят за ассортиментом.

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома: «В марте месяце был небольшой покупательский всплеск. И с этого периода торговля нарастила у себя складские запасы, чтобы товар можно было вовремя выкладывать на полки обеспечила бесперебойную торговлю».

Пандемию коронавируса называют «идеальным шторм». Шквалистый рост цен он принёс нашим соседям. В России ажиотажный спрос на крупу вначале привел к её исчезновению, затем к закономерному подорожанию: оптовые цены выросли вдвое. Похожая картина со стоимостью практически всей продуктовой корзины. Больше всего, подорожали импортные продукты: рыба, овощи, фрукты.

На цены, кроме всего прочего, влияют и перебои с поставками товаров. В последние месяцы с российского рынка практически «выпал» Китай: а это почти четверть импорта. Быстро заменить такой объем поставщиков невозможно. Однозначно, считают эксперты, вырастут цены на детские товары, одежду, обувь, бытовую технику, электронику, лекарства и жильё.

COVID повлиял на мировой рынок продовольствия. Страны, которые зависят от экспортёров, столкнулись с дефицитом продуктов. Карантин ударил по аграрному сектору: многие не приступили к сельхозработам в срок. Беларусь, тем временем, не останавливала экономику и не срывала посевную. Стабилизации удалось достичь на ценовом рынке. По итогам года МАРТ рассчитывает уложится в 5% инфляции.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: «По маю мы находимся, по нашим подсчетам, ниже 100%. Таким образом, происходит не инфляция, а дефляция. Надеемся, что по итогу мая войдем в запланированную траекторию инфляции. Я, как министр, в этом не сомневаюсь».

Контроль за ценами – мера эффективная, но рассматривать её стоит в комплексе всех, решений, которые принимаются на фоне эпидситуации. Поддержка экономики, бизнеса, людей – не проходит и недели как выходит новый документ, задача которого помочь пережить столь непростой период. Среди антикризисных инициатив – налоговые и арендные каникулы. Среди стимулирующих – доплаты медикам и соцработникам. Ещё два новых указа Президент подписал пару дней назад. Оба направлены на защиту работников бюджетных организаций, которые до пандемии оказывали платные услуги, но сейчас утратили внебюджетный доход. Наниматель сможет рассчитывать на субсидию, чтобы в случае неполной занятости либо простоя доплатить работникам до минимальной зарплаты. Поддержка будет точечной, но точно дойдёт до тех, кто в ней действительно нуждается.

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