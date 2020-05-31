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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мэр г. Саянска рассказал, почему отказался вводить карантин Не все в России с такими жесткими подходами согласны. И есть чиновники, которые не боятся поступать иначе. Самая громкая история случилась в начале апреля, когда...

Не все в России с такими жесткими подходами согласны. И есть чиновники, которые не боятся поступать иначе. Самая громкая история случилась в начале апреля, когда мэр сибирского города Саянска (это в Иркутской области) жесткие ограничения взял и отменил. Дескать, иначе ляжем все на лопатки. Мэра критиковали, отдельные СМИ по привычке прозвали "ковид-диссидентом", но заставить уйти в изоляцию не смогли. Бизнес продолжил работать. Вместе с тем, в городе четко следили за соблюдением противовирусных мер.Не хочется сглазить, но, кажется, сработало. Сегодня в Саянске действительно ни одного подтвержденного случая коронавируса. О своем опыте Олег Боровский рассказал нашему корреспондентув эксклюзивном интервью.