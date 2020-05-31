ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мэр г. Саянска рассказал, почему отказался вводить карантин

31.05.2020 22:38 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Не все в России с такими жесткими подходами согласны. И есть чиновники, которые не боятся поступать иначе. Самая громкая история случилась в начале апреля, когда мэр сибирского города Саянска (это в Иркутской области) жесткие ограничения взял и отменил. Дескать, иначе ляжем все на лопатки. Мэра критиковали, отдельные СМИ по привычке прозвали "ковид-диссидентом", но заставить уйти в изоляцию не смогли. Бизнес продолжил работать. Вместе с тем, в городе четко следили за соблюдением противовирусных мер.

Не хочется сглазить, но, кажется, сработало. Сегодня в Саянске действительно ни одного подтвержденного случая коронавируса. О своем опыте Олег Боровский рассказал нашему корреспонденту Юлии Гризунт в эксклюзивном интервью.

Вы стали ньюсмейкером во многих странах. "Мэр Саянска отказался закрывать границы и вводить карантин". Начну с самого банального вопроса - почему Вы приняли такое решение? Остальные российские города выбрали совсем другой путь…

Олег Боровский, мэр г. Саянска (Россия): "Когда в России объявили карантин и неделю нерабочей - мы это восприняли, и я как мэр поступал жестко. Мы все закрыли, никто не работал, все соблюдали режим. Но когда выступил президент и сказал, что продлевает режим этот до 1 мая, я понял тогда, что наш малый бизнес накроется медным тазом, мягко выражаясь. И неделю мы могли посидеть, на Новый год и подольше отдыхали, но целый месяц люди без ЗП. Прозвучала странная вещь: вы не работайте, но сами платите себе зарплату. И я решил открыть предприятия, чтобы люди не пошли по миру.

Особенно, когда, знаете, приходит ко мне женщина, мать двоих детей, в слезах и говорит: я после Нового года оформила кредит, взяла в аренду помещение, открыла парикмахерскую, у меня двое детей, мужа нет, алиментов нет, мне нечем кормить детей, аренду мне никто не простил, требуют проценты. Как мне жить?

Мы поразмыслили, я понимал, что это серьезный шаг, но люди есть люди, а я мэр этого города. Они меня выбрали, чтобы я их защищал. Поэтому было принято такое решение.

Я до того как стать мэром отработал 15 лет на производстве, 20 лет в бизнесе потом, и я переживал 2 серьезных кризиса в 1998-м и 2008-м. И тогда они были еще более жесткие, когда доллар рухнул. Но нам тогда никто не запрещал работать, а когда людям запрещают работать - это страшно".

Сейчас весь мир подсчитывает, какой удар по экономике сделала пандемия и как теперь восстанавливать благосостояние стран. Я так понимаю, на ваш город эпидемия в финансовом плане не повлияла?

Олег Боровский: "Потерь бюджета как таковых, конечно, особо нет. Выпадающие доходы - от других сфер деятельности. От того, что областной бюджет потерял из-за курса доллара. Но самое главное - не экономическая выгода! Самое главное, что людям дали зарабатывать себе на кусок хлеба. А все меры поддержки, и президент это признал, они на первоначальном этапе вообще не работали. Сколько вкусного сладкого он ни обещал бы, помощь тем, помощь этим, ничего не работало. Я не ожидал, что будет такая реакция по всей России и не только. Думал, что найдутся коллеги, которые меня поддержат. Мне очень многие писали: на всем пространстве СНГ оказалось два мужика - Лукашенко и Боровский". 

Жители Саянска всецело поддержали Ваше решение?

Олег Боровский: "Предприниматели и работники все были довольны и благодарны. Но мы же понимаем, мы с вами родственные души,  всегда найдутся недовольные. Были разговоры - "он все открыл, сейчас все переболеем". Такие люди везде есть, наверное, и у вас".

И ни одного случая заражения коронавирусом! Наверняка за время пандемии были пациенты с похожими на COVID симптомами? Их изолировали? У них брали биоматериал для тестов на коронавирус? Больницы готовы к поступлению таких пациентов, если придется?

Олег Боровский: "У нас на учете, на самоизоляции, стояло 296 человек за весь период. Это люди, которые прибыли (порядка 100 человек) из Таиланда, Вьетнама в конце марта. 14 человек из Москвы, Питера. Сегодня на самоизоляции - 39 человек. Взято почти 2000 проб. Быть точным - 1921 проба. Мы не тестируем, у нас больница забирает кровь и увозит в Иркутск на тестирование. Из 2000 тестов - все отрицательные. Дай бог, чтобы дальше так продолжалось. Вообще, в Иркутской области около 1500 человек,  зараженных COVID. Это по всей области!".

В Беларуси тоже не вводили карантин. Мы живем и работаем в обычном режиме. Но у нас население - почти 10 миллионов человек, а у вас в городе - около 39 тысяч. Как вы считаете, в масштабе страны такие действия тоже эффективны?

Олег Боровский: "Я знаю, что и у вас есть больные, есть умершие. Но у нас каждый год от всех видов болезней умирает не меньше людей - от рака, воспаления легких. Да и от гриппа бывают осложнения. Я думаю, что ваш Президент Александр Григорьевич достоин уважения, он провел парад 9 Мая! Предсказуемо, что так было. Парад - это военные, они прошли строем, они показали всему миру, что в Беларуси чтут память тех, кто принес свободу в Беларусь и в другие государства. Мы были единой страной. А то, что сейчас в России хотят провести парад 24 июня, как бы, да. Оно имеет место быть, приурочили вроде как к Параду 1945 года. Но 9 Мая - это всегда 9 Мая! Как говорится, у нас одна и та же поговорка - у русских и белорусов, что дорога ложка к обеду. И ситуация-то ничуть не поменялась! А сейчас искусственно статистику снижаем, мол, мы вышли на какое-то плато и прочее, поэтому можем провести парад. Могли бы это сделать 9 Мая! Ничего не поменялось бы".



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не все в России с такими жесткими подходами согласны. И есть чиновники, которые не боятся поступать иначе. Самая громкая история случилась в начале апреля, когда...
 
Новости дня
Новости
 
Жители Москвы недовольны карантинными мерами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика