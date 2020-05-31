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Мэр г. Саянска рассказал, почему отказался вводить карантин
31.05.2020 22:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTНе все в России с такими жесткими подходами согласны. И есть чиновники, которые не боятся поступать иначе. Самая громкая история случилась в начале апреля, когда мэр сибирского города Саянска (это в Иркутской области) жесткие ограничения взял и отменил. Дескать, иначе ляжем все на лопатки. Мэра критиковали, отдельные СМИ по привычке прозвали "ковид-диссидентом", но заставить уйти в изоляцию не смогли. Бизнес продолжил работать. Вместе с тем, в городе четко следили за соблюдением противовирусных мер.
Не хочется сглазить, но, кажется, сработало. Сегодня в Саянске действительно ни одного подтвержденного случая коронавируса. О своем опыте Олег Боровский рассказал нашему корреспонденту Юлии Гризунт в эксклюзивном интервью.
Вы стали ньюсмейкером во многих странах. "Мэр Саянска отказался закрывать границы и вводить карантин". Начну с самого банального вопроса - почему Вы приняли такое решение? Остальные российские города выбрали совсем другой путь…
Олег Боровский, мэр г. Саянска (Россия): "Когда в России объявили карантин и неделю нерабочей - мы это восприняли, и я как мэр поступал жестко. Мы все закрыли, никто не работал, все соблюдали режим. Но когда выступил президент и сказал, что продлевает режим этот до 1 мая, я понял тогда, что наш малый бизнес накроется медным тазом, мягко выражаясь. И неделю мы могли посидеть, на Новый год и подольше отдыхали, но целый месяц люди без ЗП. Прозвучала странная вещь: вы не работайте, но сами платите себе зарплату. И я решил открыть предприятия, чтобы люди не пошли по миру.
Особенно, когда, знаете, приходит ко мне женщина, мать двоих детей, в слезах и говорит: я после Нового года оформила кредит, взяла в аренду помещение, открыла парикмахерскую, у меня двое детей, мужа нет, алиментов нет, мне нечем кормить детей, аренду мне никто не простил, требуют проценты. Как мне жить?
Мы поразмыслили, я понимал, что это серьезный шаг, но люди есть люди, а я мэр этого города. Они меня выбрали, чтобы я их защищал. Поэтому было принято такое решение.
Я до того как стать мэром отработал 15 лет на производстве, 20 лет в бизнесе потом, и я переживал 2 серьезных кризиса в 1998-м и 2008-м. И тогда они были еще более жесткие, когда доллар рухнул. Но нам тогда никто не запрещал работать, а когда людям запрещают работать - это страшно".
Сейчас весь мир подсчитывает, какой удар по экономике сделала пандемия и как теперь восстанавливать благосостояние стран. Я так понимаю, на ваш город эпидемия в финансовом плане не повлияла?
Олег Боровский: "Потерь бюджета как таковых, конечно, особо нет. Выпадающие доходы - от других сфер деятельности. От того, что областной бюджет потерял из-за курса доллара. Но самое главное - не экономическая выгода! Самое главное, что людям дали зарабатывать себе на кусок хлеба. А все меры поддержки, и президент это признал, они на первоначальном этапе вообще не работали. Сколько вкусного сладкого он ни обещал бы, помощь тем, помощь этим, ничего не работало. Я не ожидал, что будет такая реакция по всей России и не только. Думал, что найдутся коллеги, которые меня поддержат. Мне очень многие писали: на всем пространстве СНГ оказалось два мужика - Лукашенко и Боровский".
Жители Саянска всецело поддержали Ваше решение?
Олег Боровский: "Предприниматели и работники все были довольны и благодарны. Но мы же понимаем, мы с вами родственные души, всегда найдутся недовольные. Были разговоры - "он все открыл, сейчас все переболеем". Такие люди везде есть, наверное, и у вас".
И ни одного случая заражения коронавирусом! Наверняка за время пандемии были пациенты с похожими на COVID симптомами? Их изолировали? У них брали биоматериал для тестов на коронавирус? Больницы готовы к поступлению таких пациентов, если придется?
Олег Боровский: "У нас на учете, на самоизоляции, стояло 296 человек за весь период. Это люди, которые прибыли (порядка 100 человек) из Таиланда, Вьетнама в конце марта. 14 человек из Москвы, Питера. Сегодня на самоизоляции - 39 человек. Взято почти 2000 проб. Быть точным - 1921 проба. Мы не тестируем, у нас больница забирает кровь и увозит в Иркутск на тестирование. Из 2000 тестов - все отрицательные. Дай бог, чтобы дальше так продолжалось. Вообще, в Иркутской области около 1500 человек, зараженных COVID. Это по всей области!".
В Беларуси тоже не вводили карантин. Мы живем и работаем в обычном режиме. Но у нас население - почти 10 миллионов человек, а у вас в городе - около 39 тысяч. Как вы считаете, в масштабе страны такие действия тоже эффективны?
Олег Боровский: "Я знаю, что и у вас есть больные, есть умершие. Но у нас каждый год от всех видов болезней умирает не меньше людей - от рака, воспаления легких. Да и от гриппа бывают осложнения. Я думаю, что ваш Президент Александр Григорьевич достоин уважения, он провел парад 9 Мая! Предсказуемо, что так было. Парад - это военные, они прошли строем, они показали всему миру, что в Беларуси чтут память тех, кто принес свободу в Беларусь и в другие государства. Мы были единой страной. А то, что сейчас в России хотят провести парад 24 июня, как бы, да. Оно имеет место быть, приурочили вроде как к Параду 1945 года. Но 9 Мая - это всегда 9 Мая! Как говорится, у нас одна и та же поговорка - у русских и белорусов, что дорога ложка к обеду. И ситуация-то ничуть не поменялась! А сейчас искусственно статистику снижаем, мол, мы вышли на какое-то плато и прочее, поэтому можем провести парад. Могли бы это сделать 9 Мая! Ничего не поменялось бы".
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Не все в России с такими жесткими подходами согласны. И есть чиновники, которые не боятся поступать иначе. Самая громкая история случилась в начале апреля, когда...
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