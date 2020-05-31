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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 41-летний Виктор Рабченя пролежал под аппаратом ИВЛ рекордные 39 суток. Истории выздоровления от COVID-19 Эта история удивительна и уникальная одновременно. На прошлой неделе в "Главном эфире" вышел сюжет о лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19. В объектив...

Эта история удивительна и уникальная одновременно. На прошлой неделе в "Главном эфире" вышел сюжет о лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19.В объектив съемочной группы АТН попал 41-летний Виктор Рабченя. Инфекция настолько сильно поразила его легкие, что он пролежал под аппаратом ИВЛ рекордные 39 суток. Это притом, что обычно тяжелые пациенты с коронавирусной инфекцией находятся под электронными легкими не более недели!Сегодня 41-летний инженер-конструктор идет на поправку и тренируется, чтобы скорее вернуться к семье и привычному образу жизни. Конечно, 39 суток не прошли бесследно, Виктор похудел более чем на 20 килограммов, и силы восстановить непросто.Наш корреспондентпродолжает серию сюжетов о выздоровевших от коронавируса белорусах (видео).