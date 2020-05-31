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41-летний Виктор Рабченя пролежал под аппаратом ИВЛ рекордные 39 суток. Истории выздоровления от COVID-19

31.05.2020 22:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Эта история удивительна и уникальная одновременно. На прошлой неделе в "Главном эфире" вышел сюжет о лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19.

В объектив съемочной группы АТН попал 41-летний Виктор Рабченя. Инфекция настолько сильно поразила его легкие, что он пролежал под аппаратом ИВЛ рекордные 39 суток. Это притом, что обычно тяжелые пациенты с коронавирусной инфекцией находятся под электронными легкими не более недели!

Сегодня 41-летний инженер-конструктор идет на поправку и тренируется, чтобы скорее вернуться к семье и привычному образу жизни. Конечно, 39 суток не прошли бесследно, Виктор похудел более чем на 20 килограммов, и силы восстановить непросто.

Наш корреспондент Никита Дементьев продолжает серию сюжетов о выздоровевших от коронавируса белорусах (видео). 


 
 
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Эта история удивительна и уникальная одновременно. На прошлой неделе в "Главном эфире" вышел сюжет о лечении тяжелобольных пациентов с COVID-19. В объектив...
 
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