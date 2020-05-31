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В Лидском ЗАГСе на торжественной регистрации брака сейчас могут присутствовать не более десяти человек

01.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском ЗАГСе на торжественной регистрации брака сейчас могут присутствовать не более десяти человек

С ограниченным кругом гостей. Так сейчас проходят торжественные регистрации брака в ЗАГСах Беларуси.

В связи со сложившейся эпидситуацией из-за коронавируса приглашать на свой праздник жених и невеста могут не более 10 человек. Все остальные ритуалы бракосочетания остаются неизменными.

Молодожены и их родные и друзья относятся с пониманием к нововведению. Те, кто мечтал о большом торжестве, переносят дату свадьбы на более поздний срок, однако в Лидском ЗАГСе таких пар мало. Из почти 200, записавшихся предварительно на подачу заявления на регистрацию брака в один из летних месяцев, более 160 уже принесли документы. Всего же в этом году марш Мендельсона в Лиде звучал 176 раз. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в нашем городе создано на десять семей больше, сообщает «Лида-ТВ».

 
 
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С ограниченным кругом гостей. Так сейчас проходят торжественные регистрации брака в ЗАГСах Беларуси. В связи со сложившейся эпидситуацией из-за коронавируса...
 

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