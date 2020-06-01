Коронавирус в Беларуси: контроль за ситуацией в больницах

Источник материала: ОНТ

В каждый аспект борьбы с пандемией вовлечены не только врачи, руководители учреждений здравоохранения, Минздрава, но и высшие должностные лица. Эта работа ведётся без перерывов и выходных. И не в кабинетах, а, что называется, в полевых условиях, там, где оценить ситуацию и процесс можно с максимальной точностью. Так что, например, когда председатель Совета Республики Наталья Кочанова докладывает Президенту, это не просто цифры статистики, это живые данные, собранные лично в больничных палатах, в разговорах с врачами и пациентами. Так работали и в это воскресенье.





В какую-то секунду показалось, что можно будет начать сюжет с крылатой фразы «коротка кольчужка», но стандартный защитный костюм вполне комфортно сел на богатырские плечи главного охранителя здоровья. По привычным движениям министра видно, что в так называемую «грязную зону» инфекционных отделений Владимир Караник ходит часто. Логично, что для главы ведомства лучше лишний раз самому всё увидеть, но не страшно ли?

Да и чего уж тут бояться, уверяет министр, болезнь, конечно, серьёзная, но всю свою мощь она уже показала: уровень смертности, даже на фоне классических эпидемий, невысокий, что и как делать, врачи уже прекрасно знают, с оснащением - в основном порядок, и хотя статистика пока только намекает на снижение, тяжелых случаев стало гораздо меньше, при этом выздоровевших всё больше – почти 19 тыс. По военным меркам целая дивизия. Вот только праздновать победу над коронавирусом пока рано.

Что касается оценки работы, приукрашивать картину министр не стал, недочёты есть, но это отдельные штрихи, которые оперативно поправят. А вот те, кто уже поправляются, с нетерпением ждут повторных отрицательных тестов.

В режиме 24/7 идёт строгий мониторинг всей медицинской цепочки. От скорых, которые забирают пациентов, до диагностики и лечения в стационарах. И в воскресный день в эпицентре инфекционной борьбы все ключевые чиновники от медицины. Понятно, что всё идеально быть не может, особенно когда лечением коронавируса занимаются непрофильные врачи в непрофильных больницах, поэтому приходят не ругать и наказывать, а направлять и поддерживать.

Кстати, многие больницы уже перешли в обычный режим работы, например, в столице от коронавируса очистились больница скорой медицинской помощи, гинекология и второй корпус онкологического диспансера. Сегодня здесь была спикер Совета Республики Наталья Кочанова. Первый корпус освободили ещё раньше, что крайне важно для пациентов, которых нужно срочно оперировать.

Завтра утром для онкологических пациентов откроют и второй корпус диспансера. Вся подготовительная работа к этим минутам уже окончена. Медики очень надеются, что им больше не придётся использовать в своей лексике словосочетание «грязная зона». Теперь здесь всё чисто.

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