В Азии смертность от коронавируса ниже. Японский эпидемиолог объяснил почему так может быть

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В азиатских странах смертность от нового коронавируса ниже, чем в других странах. Причинами могут быть генетические особенности населения и иммунитет, рассказал РБК японский эпидемиолог Кэнтаро Ивата.



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Низкая смертность в Азии

Смертность в Японии и других государствах Юго-Восточной Азии от коронавируса COVID-19 ниже, чем в подавляющем большинстве других стран, в частности, европейских. Об этом в интервью заявил РБК врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе, бывший научный советник японский властей Кэнтаро Ивата.

«В общей сложности в Японии погибли порядка 800 зараженных вирусом, что указывает на более низкие показатели летальности и смертности [в Японии от COVID-19] по сравнению с другими странами. Например, в Бельгии насчитается более 700 смертей на миллион местного населения», — рассказал он.

Страны Юго-Восточной Азии демонстрируют низкие показатели смертности, следует из данных Европейского центра по борьбе с инфекционными заболеваниями (ECDC). Из более 344 тыс. смертей по всему миру на страны Азии пришлось менее 10 тыс. летальных исходов. Больше всего смертей зафиксировано в Китае — более 4 тыс., в Южное Корее 267 случаев, в Японии — 820, Индонезии — 1,3 тыс., Сингапуре — 23, Малайзии — 115. При этом в странах Европы зафиксировано 169 тыс. смертей, в США — более 100 тыс.

Смертность от COVID-19 на 1 млн населения в Японии составляет 6,4 человека, в Южной Корее — 5, в Китае — 3. В Испании, Британии и Италии этот показатель превышает 500 человек, в США смертность на 1 млн человек составляет 200 человек, в России — 24. При этом медианный показатель возраста населения в Японии составляет 46 лет — выше, чем в Италии (45,9) и Испании (43,2). В Китае медианный показатель равен 37 годам, в Южной Корее — 40,8, в США — 37,6, в России — 38,7.

Хотя коронавирус в Японии не побежден полностью и делать окончательные выводы рано, существует несколько гипотез, почему смертность в Японии и других азиатских странах оказалась ниже, чем, например, в Европе, сказал Ивата. Во-первых, отметил он, азиаты могут иметь генетические особенности, позволяющие им легче преодолевать вирус. Во-вторых, жители стран Азии могли приобрести иммунитет, переболев другими вирусами или вследствие вакцины от туберкулеза, хотя некоторые исследования опровергли гипотезу о вакцине, отметил Ивата.

Наконец, есть вероятность, что жители азиатских стран меньше предрасположены к ожирению, образованию тромбов или гипертонии, а это снижает их уязвимость к вирусу, добавил эпидемиолог. «Впрочем, пока что это — только гипотезы, которые не были подтверждены научными доказательствами», — оговорился Ивата.

Особенности японского подхода

Из-за эпидемии коронавируса в апреле власти Японии ввели чрезвычайное положение, в стране были закрыты школы и высшие учебные заведения. При этом Япония остается одним из немногих государств — наряду со Швецией, Южной Кореей и Белоруссией — отказавшихся от жестких карантинных мер.

«Мы не применяем наказания за отклонения от карантинных мер, полицейские не патрулируют улицы и никого не арестовывают. Центральные власти попросили страну в целом снизить активность и минимизировать прогулки, собрания, публичные мероприятия, путешествия, и люди в целом следуют этим советам, хотя их никто не заставляет», — объяснил Кэнтаро Ивата.

В понедельник, 25 мая, премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отмене режима ЧП во всех префектурах страны. По словам Абэ, Япония доказала миру способность противостоять вирусу, не вводя жесткие ограничения. «В типичной для Японии манере мы смогли достичь успеха и фактически взять под контроль над распространением вируса за эти полтора месяца», — сказал он.

Отсутствие в Японии жестких ограничений Ивата объяснил сложившейся в стране политической культурой и настороженному отношению к государству. «Для введения жестких наказаний у нас не было законодательных оснований, а на значительном отрезке своей истории Япония являлась авторитарной системой, где большим влиянием были наделены военные. Этот опыт обернулся для нас серьезным ущербом […], и породил страх возвращения к доминированию военных во власти. Поэтому правительство имеет довольно небольшие полномочия в том, что касается контроля за жизнью людей», — отметил он. Кроме того, японцы и так следовали правилам социальной дистанции, а поэтому смысла идти на крайние меры у властей не было.

По словам Кэнтаро Ивата, то, что Японии удалось преодолеть начальный этап эпидемии без серьезных жертв — «большая удача, точного объяснения которой пока дать невозможно».

В частности, как заметил Ивата, в отличие от многих других азиатских стран Япония не имела опыта борьбы с эпидемиями коронавирусов — SARS в 2002—2003 годах и MERS в 2015 году. «Тайвань, Китай и Гонконг испытали на себе урон прошлых эпидемий и извлекли уроки — например, укрепили медицинскую инфраструктур. Япония же не находилась в стадии повышенной готовности к COVID-19», — пояснил эпидемиолог.

«Мы очень рано выявили угрозу первой волны коронавируса, так как догадывались, что в Китае должно быть много заболевших, и что там приближалось время китайского нового года [в первой половине февраля], а значит из Китая в Японию во время праздников прибудет много туристов. Полагаю, что итальянцы, французы или испанцы такие риски не осознавали», — сказал он. Число заболевших играет очень важную роль в борьбе с коронавирусом, убежден Ивата. «Если число заболевших небольшое, то волну эпидемии можно сдержать, если очаг разрастется, то сделать что-то почти невозможно», — добавил эпидемиолог, отметив, что европейцы слишком поздно отреагировали на пандемию.

Опасность второй волны

В то же время, согласно серологическим исследованиям, вирусом в Японии переболели менее 5% граждан, и риск новой волны заражений в стране остается актуальным, сказал Ивата.

«Есть основания полагать, что Япония сможет победить вирус уже в ближайшем будущем, но победить коронавирус в одной стране — только часть задачи, нужно иметь в виду развитие ситуации во всем мире, а в настоящее время с обострением пандемии столкнулся целый ряд государств, — в частности, Бразилия», — обратил внимание эксперт. Он добавил, что обострение эпидемии может усилиться в Ираке и Афганистане, а также в России.