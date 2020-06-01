Ярослав Романчук: Жизнь во лжи достала

Перед нами массовый, гражданский каминг-аут беларусов. Доселе невиданный и неслыханный. Как будто беларусы 25 лет ждали, что А. Лукашенко и его вертикаль образумятся. Как будто верили в доброго царя, которого взяли в плотное информационное кольцо плохие люди. Как будто рассчитывали на совесть и правду власти. Цеплялись за мантру стабильности. Верили по-советски государственным СМИ, государственным идеологам, государственным «мужам». Видели в них заботу о стране, глубокие знания «крепких хозяйственников», «государственный подход» к решению проблем.





С 1996 года не верили политической и гражданской оппозиции, которая почти 25 лет носом тыкала людей в вопиющие нарушения самой властью Закона и Конституции.

Не верили правозащитникам, которые показывали кричащие факты нарушения прав человека.





Не верили тысячам наблюдателей, которые со слезами на глазах, с протоколами в руках, с фото/видео доказательствами показывали, как воля народа выбрасывается на свалку.





Не верили десяткам тысяч осуждённых, которые указывали на судилище вместо судов, правозахоронение вместо правоохранения.





Не верили политическим партиям, которые кричали, призывали, просили и раскрывали глаза на правду.





Коронавирус помог встряхнуть, всколыхнуть и вздыбить беларусов. Помог слететь пелене с глаз. В полный рост увидеть тысячи сортов лжи разных цветов и размеров. Вдруг оказалась, что вся стран во лжи. Она стала нормой жизни, стандартом работы власти, мерилом взаимоотношений Совка/Госплана с внутренним и внешним бизнесом.





Ложь о коронавирусе, больных, врачах и качестве государственной медицинской монополии.





Ложь о человеке труда, которому якобы созданы все условиях, обеспечена надёжная защита как от эксплуататоров-нанимателей, так и от начальников-самодуров.





Ложь о социальной ориентации власти, которая по факту, как пресловутая избушка, повернулась задом к ~90% людей.





Ложь о благоприятных условиях для ведения бизнеса и для инвесторов.





Ложь об эффективности борьбы с коррупцией.





Ложь о Школе как храме знаний, Университете как храме науки.





Ложь о бесплатности образования и здравоохранения.





Ложь про надёжную защиту от экологических напастей и рисков.





Ложь об армии, как школе мужества и патриотизма.





Ложь об уважении национальной истории, языка и культуры.





Ложь о производительности труда, безработице в 0,3%, инфляции н е 5%, доступности кредитов, доступности товаров, конкурентоспобности экономики, дисциплинированности монополистов, инновационности государственных заводов, наукоёмкости государственных инвестиционных программ.





Ложь о том, что все кризисы Беларуси накрыли нас внешние силы: то финансовый кризис США, то кремлёвские нефтяные, газовые козни, то ЕС-овские санкции.

Ложь о молодёжи (везде открыта дорога), женщинах (пусть борщи варят), пенсионерах (почёт им и уважение) и инвалидах (они полностью интегрированы в общество).





Синдикат «Холодильник и телевизор» почти 25 лет дурманил беларусов. И вот сорвалось. Сразу с двух сторон. Телевизор заврался, пропустив смертельный удар от Youtube-а, социальных сетей и Telegram-каналов. Холодильник притих и припух от резкого спада экономической активности. Пришлось тратить заначки и подматрасные сбережения. Без перспектив найти хорошую работу и устойчивый доход. Без права выбирать среди дешёвых и доступных товаров широкого круга производителей. Без снижения цен на бензин и ЖКУ.





Спасибо тем политикам, пассионарных гражданам, организациям, которые своей энергией, ресурсами, упорством и действиями выступают против жизни по лжи.





Спасибо участникам политической кампании «президентские выборы», их командам и тем, кто участвует в гражданском каминг-ауте. Спасибо всем тем, кто более четверти века сохраняли огонёк надежды на Новую Беларусь. Кто с бело-красно-белым флагом, кто с Погоней, кто с джинсами, кто с избирательными протоколами, кто тапком, кто словом, образом, лайком, перепостом, песней или фотографией. Кто чем мог и может.





Жизнь во лжи достала. Трудно сказать, как, когда и в какой форме произойдёт политический и гражданский катарсис в Беларуси. Ясно одно. Чем жёстче будет номенклатурно-силовой прессинг беларусов, наглее официальная ложь, грубее провокации, тем сильнее будет разжиматься пружина народного гнева и протеста.