Житель Пинска утверждает, что после пикета в Гродно его приняли за милиционера и оскорбляют в соцсетях

Источник материала: Tut.by

Егору Пузынину 22 года, он из Пинска, но с февраля работает поваром в Минске. Политикой, говорит молодой человек, никогда не интересовался, но именно недавнее политическое событие заметно всколыхнуло его жизнь. Его, рассказывает собеседник, якобы опознали на одном из фото, что было сделано в Гродно во время пикета, где задержали блогера Сергея Тихановского. «В одном из телеграм-каналов появилась информация, словно я милиционер, переодетый в гражданку, — рассказывает молодой человек. — После этого пользователи завалили мои соцсети оскорблениями и угрозами».



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Егор профессиональный спортсмен. С детства занимается борьбой. По образованию тренер. Служил в армии, работал в Департаменте охраны МВД в Пинске. Летом 2019-го, рассказывает, он уволился из милиции, а в феврале 2020-го переехал в Минск.

— Сейчас я повар в шаурменной. Из-за коронавируса клиентов сейчас немного, поэтому неделю назад я приехал к родителям в Пинск, — возвращается к тем событиям молодой человек. — Вечером с 29 на 30 мая мы с семьей сидели дома. После десяти вечера под моими фотографиями в Instagram стали сыпаться угрозы и оскорбления. Я даже не понял, что произошло. Затем пользователи начали писать мне в «директ». Буквально за десять минут пришло больше ста сообщений. В них меня обещали «найти», «закопать», поливали матершиной.

Затем люди, которых я вообще не знаю, стали отмечать меня в Instagram. У кого-то в отметке я увидел скриншоты одной из групп в телеграм. Зашел туда и нашел там две фотографии. На одной, она была сделана 3 июля 2019 года, я в спортивной мастерке. На второй — это уже с пикета, где задержали Тихановского (я уже пересмотрел все эти видео) какой-то парень в такой же мастерке.

Пользователи, продолжает собеседник, посчитали, что парень на фото и Егор — это один и тот же человек. Ключевых моментов тут, говорит собеседник, было два. Первый — мастерка. Но такие кофты, утверждает Егор, носят все, кто профессионально занимается спортом. Тут и тренеры, перечисляет он, и спортсмены.

— Да любой желающий может купить ее в спортивном магазине с белорусскими товарами, но пользователи решили, что она есть только у меня, — не скрывает эмоций Егор.

Момент второй — черные часы.

— Часы у парня на фото похожи на мои. Но те, кто разбирается в технике, понимают, это разные модели, — говорит собеседник. — Больше никаких сходств у нас нет. К тому же фото, которое разместили в группе, смазано. Плюс молодой человек на нем в маске и панаме. Внешность его не разобрать.

— А чем всех смутил этот человек, что к нему столько негатива?

— Писали, якобы я милиционер под прикрытием и в Гродно разгонял пикет. Но я последний раз был в Гродно лет в 6−7, когда ездил туда на соревнования, — продолжает Егор. — В «подтверждение», что я работаю в милиции, нашли статью в «Пинском вестнике». Во время работы в Департаменте, я участвовал в соревнованиях. Про это написали в «районке». В чат сбросили скриншот газеты. Но это статья 2019 года. В ответ я «запостил» справку, где написано, что я с лета не служу в органах.



По словам Егора, пользователи шлют ему оскорбительные сообщения. Скриншоты в редакцию прислал Егор

Из-за всей этой ситуации, продолжает Егор, ему пришлось удалить свои страницы во «Вконтакте» и Facebook. Пользователи, рассказывает он, скачивали его фото, и размещали в разных пабликах.

— Самое лютое время было в ночь с 29 на 30 и 30-го. Чужие люди писали моим знакомым, пробивали мой адрес. Друзья звонили мне в пять утра, спрашивали, что происходит, — эмоционально продолжает собеседник. — Через мой профиль вышли на маму. Ей писали 18-летние девушки, спрашивали: «Как ты могла вырастить такого сына? Позор». Мама тут вообще причем? Зачем ей писать?

После бессонной ночи, рассказывает Егор, в субботу они с мамой поехали в милицию и написали заявление.

— Через два часа мне перезвонили, сообщили, что делом занялся СК. Попросили сделать скриншоты переписки и приехать. Там мы все распечатали. По данной ситуации завели уголовное дело. Заявление я не фотографировал, поэтому на руках у меня его нет.

По словам Егора, в субботу он связался с администратором телеграм-канала, где появился пост про него.

— Я ему написал, он сразу вышел на связь. Сказал, все уберет, если я докажу, что на фото не я. Я сбросил свои геолокации с телефона. Весь месяц там был Минск-Пинск, — описывает ситуацию молодой человек.

По словам Егора, участвовать в обсуждениях в телеграм-канале, где все началось, может любой человек, и он тоже вышел в беседу. В качестве доказательства, что парень со снимка не он, он также сбросил в чат свою геолокацию.

— Кто-то стал писать, что это подстава, что я специально оставлял свой телефон дома и пользовался служебным, — передает ту беседу Егор. — В качестве еще одного подтверждения, я сбросил видео, где видно, что я живу в Минске, работаю шурмистом. Несколько человек — я так понимаю это они зачем-то всех будоражили — стали писать, что я вру. Что мне заплатили деньги, чтобы я вернулся в милицию. Люди рассказывали такие вещи, словно они живут в голливудских фильмах. Кто-то вообще говорил: мы тебе поверим только, если ты пойдешь, проголосуешь за Тиханоского (видимо, имелось ввиду Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского. — Прим. TUT.BY). Я отвечал, что никогда не голосовал и не буду. И этими провокациями вы меня не заставите это сделать.

— До всей этой истории вы слышали что-нибудь про Сергея Тихановского?

— Нет, меня не интересует политика.

В субботу, 30 мая, продолжает Егор, ему написал администратор группы и извинился. Пост-извинение был опубликован и на самом телеграм-канале. Некоторые пользователи, продолжает молодой человек, «которые поняли ситуацию», тоже попросили прощения и стали за него заступаться.

— Сейчас я запретил комментировать мои посты в Instagram, но в «директ» мне до сих пор пишут «умри», «мы знаем, где ты живешь», — говорит Егор. — Мне кажется, прежде, чем в чем-то кого-то обвинять, люди должны разобраться в ситуации. Да и вообще, зачем писать столько оскорблений кому-то в соцсетях. Это некрасиво и не по-человечески.

Что произошло на пикете в Гродно

Напомним, вчера, 29 мая, в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: «Сергей, подождите». Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором.

Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: «Сергей, уходи», но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.

Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Люди пытались не дать ему уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера.