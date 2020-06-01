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О тех, кто побеждает вирус, - репортаж из 6-й клинической больницы Минска

01.06.2020 22:08 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Единственные цифры из этой статистики, которые хочется, чтобы росли, - это число выздоровевших. В пример можно привести 6-ю клиническую больницу столицы. С момента поступления туда первого пациента с коронавирусом уже выписано 1200 человек. Наша съемочная группа отправилась в эту больницу, чтобы показать процесс работы медиков и рассказать о тяжелых пациентах, которые пролежали месяц на аппарате искусственной вентиляции легких. Репортаж Никиты Дементьева.

О тех, кто побеждает вирус, - репортаж из 6-й клинической больницы Минска


6-я городская клиническая больница - одно из первых медучреждений, которое бросило все силы на борьбу с COVID-19. Сегодня оно полностью перепрофилировано для пациентов с коронавирусной инфекцией. Сегодня их здесь 560 и помогают им 1600 медработников.

 Первым делом - обязательная дезобработка в шлюзе

Причем, после каждого этапа: надел перчатки – обработал, маску, костюм, щиток - закрепил. В сопровождении главного врача и завотделением идем к пациентам. Те, кто не один десяток дней в больнице, распознают уже медиков как в песне - по походке.
Спортивное прошлое Виктора Овчарова дает о себе знать в хорошем смысле и сегодня. Вместо станка - дужка кровати. Простые, но важные упражнения для поддержания тонуса. Так сразу и не скажешь, что совсем недавно в течение 31-го дня за него дышал аппарат ИВЛ.
Впрочем, к такому же выводу приходят и сами врачи, буквально через неделю Виктор Степанович отметит свое 66-летие дома, здоровым. Эмоции благодарности врачам, что называется, без комментариев.

О тех, кто побеждает вирус, - репортаж из 6-й клинической больницы Минска

История Михаила тоже не из легких. Ровно месяц под электронной поддержкой дыхания и в сумме почти два месяца не встречался с семьей. Из 145 килограммов остались 120. Шутит. Что хоть какая-то польза от этого вируса.

Свыше 50 выздоровлений ежедневно

Во втором пульмонологическом отделении - так называемая грязная зона. Здесь находятся 57 пациентов. И, чтобы обойти каждого, врачу понадобится от 3 до 4 часов. Потом консилиум, корректировка назначения лечения, после повторный обход тяжелых больных, ну и самый важный этап – это, конечно, выписка. Ежедневно из стен этой больницы выходят свыше 50 здоровых пациентов.

Лечение по всем профилям

Среди общего числа пациентов больницы 41 будущая мама, в отделении реанимации 20 человек, 13 из которых в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Несмотря на полную перестройку в работе, здесь по-прежнему оказывают сопутствующую медпомощь пациентам.

Чистый результат из грязной зоны

За три месяца с момента поступления первого коронавирусного больного из столичной шестерки выписали 1200 пациентов. И, чтобы подобные цифры только росли, врачи прилагают все знания и силы. 

 
 
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Единственные цифры из этой статистики, которые хочется, чтобы росли, - это число выздоровевших. В пример можно привести 6-ю клиническую больницу столицы. С момента...
 
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