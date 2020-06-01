В июне Беларусь получит по «трубе» 1 млн тонн российской нефти









TUT.BY В июне, помимо российской, Беларусь получит и первую партию нефти из США. Прибытие танкера в 80 тыс. тонн сырья ожидается в порт Клайпеды 5 июня. После этого нефть железной дорогой будет поставлена на новополоцкий «Нафтан», пишет





Индикативный баланс по объемам поставки нефти из России в Беларусь в 2020 году составляет до 24 млн тонн, в среднем по 2 млн тонн в месяц.





Однако в январе — марте крупные нефтяные компании не поставляли сырье в Беларусь из-за разногласий по цене. Они возобновил поставки лишь в апреле. В итоге по нефтепроводу «Дружба» и железной дороге было поставлено 1,56 млн тонн нефти. В Беларусь также прибыло 255 тысяч тонн танкерной нефти.









Власти ставили задачу нарастить закупку дешевой нефти и затоваривать хранилища нефтепродуктами. Однако в мае 2020 года на белорусские НПЗ поставлено по нефтепроводу «Дружба» 1,13 млн тонн (в мае 2019 года 1,02 млн тонн), сказал Демин.





Спрос на нефтепродукты на экспортных рынках упал из-за карантинных мер, принятых на фоне пандемии коронавируса. При такой конъюнктуре рынка нет смысла в работе НПЗ с максимальной загрузкой, говорили в концерне «Белнефтехим». Поэтому в мае на Мозырском НПЗ начали плановый ремонт технологического оборудования. Объем переработки составил 0,5 млн тонн нефти вместо 1 млн тонн в апреле.