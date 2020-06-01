ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В июне Беларусь получит по «трубе» 1 млн тонн российской нефти

01.06.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

План поставок нефти на белорусские НПЗ по нефтепроводу «Дружба» на июнь текущего года составляет 1 млн тонн, что на 400 тысяч тонн меньше, чем в июне 2019 года. Об этом сообщил журналистам официальный представитель российской трубопроводной монополии «Транснефть» Игорь Демин.



В июне, помимо российской, Беларусь получит и первую партию нефти из США. Прибытие танкера в 80 тыс. тонн сырья ожидается в порт Клайпеды 5 июня. После этого нефть железной дорогой будет поставлена на новополоцкий «Нафтан», пишет TUT.BY

Индикативный баланс по объемам поставки нефти из России в Беларусь в 2020 году составляет до 24 млн тонн, в среднем по 2 млн тонн в месяц.

Однако в январе — марте крупные нефтяные компании не поставляли сырье в Беларусь из-за разногласий по цене. Они возобновил поставки лишь в апреле. В итоге по нефтепроводу «Дружба» и железной дороге было поставлено 1,56 млн тонн нефти. В Беларусь также прибыло 255 тысяч тонн танкерной нефти.


Власти ставили задачу нарастить закупку дешевой нефти и затоваривать хранилища нефтепродуктами. Однако в мае 2020 года на белорусские НПЗ поставлено по нефтепроводу «Дружба» 1,13 млн тонн (в мае 2019 года 1,02 млн тонн), сказал Демин.

Спрос на нефтепродукты на экспортных рынках упал из-за карантинных мер, принятых на фоне пандемии коронавируса. При такой конъюнктуре рынка нет смысла в работе НПЗ с максимальной загрузкой, говорили в концерне «Белнефтехим». Поэтому в мае на Мозырском НПЗ начали плановый ремонт технологического оборудования. Объем переработки составил 0,5 млн тонн нефти вместо 1 млн тонн в апреле.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
План поставок нефти на белорусские НПЗ по нефтепроводу «Дружба» на июнь текущего года составляет 1 млн тонн, что на 400 тысяч тонн меньше, чем в июне 2019 года. Об этом...
 
Новости дня
Новости
 
Власти обсуждают доставку алкоголя курьерами на дом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика