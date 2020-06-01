ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ограничения из-за COVID-19 смягчают в Москве. Новые правила и мнения медиков

01.06.2020 21:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ограничения из-за COVID-19 смягчают в Москве. Новые правила и мнения медиков

В Москве сегодня начался новый этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса: открываются торговые центры, автомастерские, непродовольственные магазины. Снимается запрет на посещение парков и скверов. Кроме того, теперь жители российской столицы смогут выходить на улицу для прогулок и занятий спортом. Правда, в строгом соответствии с правилами и графиком, установленными мэрией Москвы. Как оценивают нововведения вирусологи и почему в России всё чаще говорят об опыте Беларуси?

Главная новость первого летнего дня – в Москве сменился режим: теперь вместо самоизоляции – самосохранение. Основные правила, действующие до этого, правда, никто не отменял. Из дома можно только на работу с пропуском, в аптеку или магазин. И так – до 14 июня. Но с сегодняшнего дня жители российской столицы получили разрешение еще и на прогулки: по графику и по прописке. Перед тем, как выйти, надо обязательно надеть маску, узнать, в какой день и час можно пройтись, например, по ближайшему парку и взять с собой документ, который подтверждает место вашего жительства. Иначе – штраф.

Сам график прогулок домами и подъездами накануне был размещен на сайте московской мэрии. Там же – и пояснения: выходить можно три раза в неделю не дальше двух километров от дома, гулять с детьми или с супругами. Желательно, без остановок. Сохранен запрет на пользование городской инфраструктурой. То есть присесть на скамейку в парке не получится. Еще теперь можно хоть каждый день заниматься спортом – но до девяти утра и тоже только в маске. Многие медики открыто критикуют подобные нововведения. Порой даже очень метафорично.

Игорь Гундаров – доктор наук, профессор, эпидемиолог и специалист в области медицинской статистики. Строками Евгения Евтушенко он уже не один месяц иллюстрирует то, что происходит с мерами по борьбе с коронавирусом не только в России, но и во многих странах мира. И Беларусь, по его мнению, конечно, выбивается из этого стройного ряда вводящих драконовские запретительные меры. 

Игорь Гундаров, доктор медицинских наук, эпидемиолог: «Доля смертей от коронавируса в структуре всех смертей - 0,3%. А тогда о чем идет речь, где эпидпорог, он превзойден или нет? И мы вдруг с удивлением обнаруживаем: он нигде не превзойден. Уровень пневмоний - эпидемическая значимая величина - она какая была у нас раньше, такая и сейчас. В Беларуси какая была раньше, такая и сейчас. И сейчас пошел водораздел между тем, что делает Лукашенко, я не буду говорить про азиатские страны, это почти на 90% советская модель. Он один и против него - все. И как его задавить, становится одной из невольных стратегических задач. Ваша система здравоохранения ориентирована на благополучие человека, здравоохранение - не сфера экономики, у нас здравоохранение - сфера экономики, у вас нет, у вас - служение. У вас ориентировка идет на то, что несет смерть - на пневмонии. И тогда перечисленное ставит вас в особую позицию, и все хотят, чтобы у вас было плохо, чтобы у вас умирали люди, и тогда можно сказать: посмотри, он не делает так, как мы, а что, он умнее всех? Весь мир делает так: Италия, Испания, Россия, США, а вы держитесь. И вот поэтому такое отношения к вам, так как вы противоречите. Представьте, если вы правы. Через полтора-два месяца это станет всем очевидным, какой позор будет. Что мы сотворили с человечеством, со здравоохранением, а здесь немым укором стоит какая-то маленькая республика с десятью миллионами человек, поэтому вы сейчас представляете страшную угрозу для мирового мировоззрения в плане инфекционных заболеваний, связанных коронавирусом». 

Между тем, там, где подальше от Москвы – в российских регионах – все больше реальных послаблений. Кое-где, как, например, в Туле, с сегодняшнего дня разрешено работать летним верандам кафе и ресторанов. В Санкт-Петербурге открылись пляжи и спортивные площадки. На стороне московских властей пока остается погода. Похолодание и ливни все-таки удерживают часть жителей города дома. 

Власти Москвы пообещали через две недели оценить эффективность режима самосохранения, в том числе и исполнение графика прогулок. После чего будут приниматься решения о дальнейших послаблениях. Надо сказать, что Москва практически ежедневно уже стоит в автомобильных пробках, а людей на улицах столько, что более-менее сносные цифры в индексе самоизоляции появляются лишь к ночи или в такие, как сегодня, дождливые дни. Реальность несколько отличается от указаний «сверху». И эти позиции уже точно сблизятся к концу июня. Ведь 24-го в российской столице должен пройти парад Победы. Тогда и снимут, скорее всего, большинство ограничений. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве сегодня начался новый этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса: открываются торговые центры, автомастерские, непродовольственные...
 
Новости дня
Новости
 
Житель Пинска утверждает, что после пикета в Гродно его приняли за милиционера и оскорбляют в соцсетях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика