Ограничения из-за COVID-19 смягчают в Москве. Новые правила и мнения медиков

Источник материала: ОНТ

В Москве сегодня начался новый этап смягчения ограничений, введённых из-за коронавируса: открываются торговые центры, автомастерские, непродовольственные магазины. Снимается запрет на посещение парков и скверов. Кроме того, теперь жители российской столицы смогут выходить на улицу для прогулок и занятий спортом. Правда, в строгом соответствии с правилами и графиком, установленными мэрией Москвы. Как оценивают нововведения вирусологи и почему в России всё чаще говорят об опыте Беларуси?

Главная новость первого летнего дня – в Москве сменился режим: теперь вместо самоизоляции – самосохранение. Основные правила, действующие до этого, правда, никто не отменял. Из дома можно только на работу с пропуском, в аптеку или магазин. И так – до 14 июня. Но с сегодняшнего дня жители российской столицы получили разрешение еще и на прогулки: по графику и по прописке. Перед тем, как выйти, надо обязательно надеть маску, узнать, в какой день и час можно пройтись, например, по ближайшему парку и взять с собой документ, который подтверждает место вашего жительства. Иначе – штраф.

Сам график прогулок домами и подъездами накануне был размещен на сайте московской мэрии. Там же – и пояснения: выходить можно три раза в неделю не дальше двух километров от дома, гулять с детьми или с супругами. Желательно, без остановок. Сохранен запрет на пользование городской инфраструктурой. То есть присесть на скамейку в парке не получится. Еще теперь можно хоть каждый день заниматься спортом – но до девяти утра и тоже только в маске. Многие медики открыто критикуют подобные нововведения. Порой даже очень метафорично.

Игорь Гундаров – доктор наук, профессор, эпидемиолог и специалист в области медицинской статистики. Строками Евгения Евтушенко он уже не один месяц иллюстрирует то, что происходит с мерами по борьбе с коронавирусом не только в России, но и во многих странах мира. И Беларусь, по его мнению, конечно, выбивается из этого стройного ряда вводящих драконовские запретительные меры.

Игорь Гундаров, доктор медицинских наук, эпидемиолог: «Доля смертей от коронавируса в структуре всех смертей - 0,3%. А тогда о чем идет речь, где эпидпорог, он превзойден или нет? И мы вдруг с удивлением обнаруживаем: он нигде не превзойден. Уровень пневмоний - эпидемическая значимая величина - она какая была у нас раньше, такая и сейчас. В Беларуси какая была раньше, такая и сейчас. И сейчас пошел водораздел между тем, что делает Лукашенко, я не буду говорить про азиатские страны, это почти на 90% советская модель. Он один и против него - все. И как его задавить, становится одной из невольных стратегических задач. Ваша система здравоохранения ориентирована на благополучие человека, здравоохранение - не сфера экономики, у нас здравоохранение - сфера экономики, у вас нет, у вас - служение. У вас ориентировка идет на то, что несет смерть - на пневмонии. И тогда перечисленное ставит вас в особую позицию, и все хотят, чтобы у вас было плохо, чтобы у вас умирали люди, и тогда можно сказать: посмотри, он не делает так, как мы, а что, он умнее всех? Весь мир делает так: Италия, Испания, Россия, США, а вы держитесь. И вот поэтому такое отношения к вам, так как вы противоречите. Представьте, если вы правы. Через полтора-два месяца это станет всем очевидным, какой позор будет. Что мы сотворили с человечеством, со здравоохранением, а здесь немым укором стоит какая-то маленькая республика с десятью миллионами человек, поэтому вы сейчас представляете страшную угрозу для мирового мировоззрения в плане инфекционных заболеваний, связанных коронавирусом».

Между тем, там, где подальше от Москвы – в российских регионах – все больше реальных послаблений. Кое-где, как, например, в Туле, с сегодняшнего дня разрешено работать летним верандам кафе и ресторанов. В Санкт-Петербурге открылись пляжи и спортивные площадки. На стороне московских властей пока остается погода. Похолодание и ливни все-таки удерживают часть жителей города дома.

Власти Москвы пообещали через две недели оценить эффективность режима самосохранения, в том числе и исполнение графика прогулок. После чего будут приниматься решения о дальнейших послаблениях. Надо сказать, что Москва практически ежедневно уже стоит в автомобильных пробках, а людей на улицах столько, что более-менее сносные цифры в индексе самоизоляции появляются лишь к ночи или в такие, как сегодня, дождливые дни. Реальность несколько отличается от указаний «сверху». И эти позиции уже точно сблизятся к концу июня. Ведь 24-го в российской столице должен пройти парад Победы. Тогда и снимут, скорее всего, большинство ограничений.

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