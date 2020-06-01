В Беларуси 3600 случаев заражения детей коронавирусом.









"Еврорадио" . Об этом 1 июня во время онлайн-видеобрифинга сообщила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Татьяна Бурдь. По её словам, 95% детей переносят эту инфекцию "практически в бессимптомной форме", передает





"Тяжёлых, неприятных случаев у нас, к счастью, не было", — говорит представительница Минздрава Беларуси. Те дети, у которых средне-тяжёлое состояние, имеют сопутствующие патологии или различные заболевания.





По официальной информации, на 1 июня в нашей стране зарегистрировано 43 403 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 240 человек.