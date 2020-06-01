ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси 3600 случаев заражения детей коронавирусом

01.06.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси 3600 случаев заражения детей коронавирусом.



Об этом 1 июня во время онлайн-видеобрифинга сообщила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Татьяна Бурдь. По её словам, 95% детей переносят эту инфекцию "практически в бессимптомной форме", передает "Еврорадио".

"Тяжёлых, неприятных случаев у нас, к счастью, не было", — говорит представительница Минздрава Беларуси. Те дети, у которых средне-тяжёлое состояние, имеют сопутствующие патологии или различные заболевания.

По официальной информации, на 1 июня в нашей стране зарегистрировано 43 403 случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли 240 человек.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 3600 случаев заражения детей коронавирусом.
 
Новости дня
Новости
 
Ограничения из-за COVID-19 смягчают в Москве. Новые правила и мнения медиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика