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Россия разрешила пересекать границу сотрудникам некоторых белорусских компаний
01.06.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия разрешила пересекать границу еще одной группе граждан Беларуси. Напомним, 16 марта Россия из-за ситуации с коронавирусом
Правительство России внесло
В список внесли граждан Беларуси — сотрудников белорусских компаний, «принимающих участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в Российской Федерации в сфере ядерной энергетики, строительства, добычи нефти и газа, переработки полезных ископаемых, направляемых на промышленные объекты в Российской Федерации для работы вахтовым методом».
Также разрешено пересекать границу и гражданам России, которые являются сотрудниками российских компаний и принимают участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в Беларуси. В перечень добавлены жители Байконура и участники космических программ.
Напомним, 26 марта Россия
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Россия разрешила пересекать границу еще одной группе граждан Беларуси.
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