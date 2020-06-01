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Россия разрешила пересекать границу сотрудникам некоторых белорусских компаний

01.06.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия разрешила пересекать границу еще одной группе граждан Беларуси. Напомним, 16 марта Россия из-за ситуации с коронавирусом ограничила въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе и белорусам.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Правительство России внесло поправки в распоряжение об ограничении въезда в страну иностранцев.

В список внесли граждан Беларуси — сотрудников белорусских компаний, «принимающих участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в Российской Федерации в сфере ядерной энергетики, строительства, добычи нефти и газа, переработки полезных ископаемых, направляемых на промышленные объекты в Российской Федерации для работы вахтовым методом».

Также разрешено пересекать границу и гражданам России, которые являются сотрудниками российских компаний и принимают участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в Беларуси. В перечень добавлены жители Байконура и участники космических программ.

Напомним, 26 марта Россия разрешила въезжать в страну белорусам — близким родственникам россиян.

 
 
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Россия разрешила пересекать границу еще одной группе граждан Беларуси.
 
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