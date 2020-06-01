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Власти обсуждают доставку алкоголя курьерами на дом

01.06.2020 21:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси из-за пандемии могут временно — с 1 июля и до конца года — разрешить онлайн-торговлю алкоголем и табачными изделиями. Для этого разработан специальный законопроект. Сейчас правительство, по нашей информации, собирает мнения заинтересованных ведомств.

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие предложения содержатся в «черновом» варианте законопроекта.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В одном заказе — не больше 5 литров. Что обсуждают чиновники

Власти рассматривают вариант, чтобы разрешить продавать онлайн алкогольные напитки, табачные изделия, слабоалкогольные напитки, включая пиво и вина с объемной долей этилового спирта менее 7%.

Разрешить онлайн-торговлю алкоголем и табачными изделиями юрлицам предлагается с 1 июля и до конца этого года. Заниматься продажей этих товаров можно будет тем, у кого есть лицензия на розничную торговлю алкоголем и табачными изделиями. Для онлайн-торговли этими товарами нужно как минимум за 5 рабочих дней до запуска (до первого заказа) уведомить о своем намерении местный исполком по месту нахождения юрлица или ИП.

Чтобы заказать онлайн алкоголь, нужно будет выполнить, как предлагается, несколько требований, среди них — помимо спиртного надо купить также продовольственные товары как минимум на 30 рублей, а алкоголя может быть в одном заказе не больше 5 литров. Соответственно, если требуется шестой литр алкоголя, то придется оформлять второй заказ, снова купив продовольствие на сумму от 30 рублей.

Доставить алкоголь и сигареты должны, как обсуждается, в промежутке с 9.00 до 22.00.

При этом при оформлении заказа, как планируется, нужно указать имя и фамилию, дату рождения, а также удостоверяющий личность документ (в том числе паспорт, военный билет, водительское удостоверение), который нужно будет предъявить курьеру.

Оплатить заказ, в котором будут алкоголь и (или) сигареты, можно будет, как ожидается, только безналично.

При этом индивидуальные предприниматели, как предлагается, смогут заниматься онлайн-торговлей алкоголем в сельской местности, которая подпадает под действие президентского указа № 145.

Власти поясняют планы по онлайн-торговле алкоголем и табачными изделиями желанием «в ситуации распространения коронавируса сократить число необязательных физических контактов между физлицами».

Уточним, что итоговый вариант документа может быть изменен с учетом высказанных замечаний и внесенных предложений в том числе со стороны ведомств либо и вовсе «завернут».

Предыстория вопроса

В апреле сообщалось, что власти рассматривают возможность расширить ассортимент товаров, которые могут продавать и доставлять покупателям интернет-магазины. Среди них — рецептурные и безрецептурные лекарства, ветеринарные средства, ювелирные изделия, алкогольные и слабоалкогольные напитки, пиво, сигареты, жидкости для электронных систем курения. Снятие ограничений на розничную торговлю через интернет этих товаров предлагается в случае введения в стране карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. Если же карантин не будет введен, то разрешать онлайн-торговлю алкоголем и табаком нецелесообразно из-за приоритета на демографии и сохранении здоровья населения, полагали в МАРТ. В ведомстве отмечали, что в стране по-прежнему высокий уровень потребления алкоголя и уровень смертности от случайных отравлений им, что отрицательно сказывается на демографической ситуации.

С доставкой безрецептурных лекарств власти решили вопрос. Напомним, 24 апреля президентским указом приняли первый пакет мер по поддержке экономики и соцсферы. Среди новшеств — компаниям, у которых есть лицензия на фармацевтическую деятельность по розничной торговле лекарствами, разрешили торговать этими лекарствами вне торговых объектов. Но делать это можно до 1 июля этого года. В середине мая правительство определило, какие организации смогут заниматься доставкой безрецептурных лекарств.


С остальными товарами, которыми предлагалось разрешить торговать онлайн, пока вопрос не решили. Рецептурные лекарства, ювелирные изделия и ветеринарные средства исчезли из перечня, который ранее обсуждался для включения в ассортимент товаров интернет-магазинов.

Ранее ассоциация предприятий онлайн-торговли обратилась в совет по развитию предпринимательства, правительство, Администрацию президента с предложением провести эксперимент по расширению перечня товаров, реализуемых в интернет-магазинах.

По прогнозам ассоциации, это позволит увеличить долю продаж товаров белорусского производства в интернет-торговле, повысить долю безналичных платежей (в онлайн-торговле она составляет 55−60%). «Как правило, в мировой практике правом продавать алкоголь через интернет должны обладать те же субъекты, которые имеют право на розничную продажу соответствующего вида алкогольной продукции. При этом доставка продукции должна осуществляться только в тот период времени, когда возможна розничная продажа алкоголя в магазине, и только при предъявлении удостоверения личности, подтверждающего возраст покупателя (паспорт, водительское удостоверение и т.п.), — отмечают в организации. — Интернет-торговля алкогольной продукцией легализована во многих странах мира и составляет существенную долю в общем объеме продаж алкогольной продукции».

Ранее в АПОТ поинтересовались у белорусов, нужно ли расширять перечень товаров, которыми могут торговать онлайн-магазины.
 
 
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В Беларуси из-за пандемии могут временно — с 1 июля и до конца года — разрешить онлайн-торговлю алкоголем и табачными изделиями. Для этого разработан специальный...
 
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