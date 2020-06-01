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ЕБРР выделил кредит БНБ-Банку в размере 10 млн рублей

02.06.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Кредит первой очереди в размере 10 миллионов белорусских рублей предоставляет ЕБРР для борьбы с последствиями коронавируса. Сумма в эквиваленте составит3,8 млн евро.

Об этом сообщается в пресс-релизе ЕБРР на сайте банка.

Малые и средние предприятия (МСП), получат доступ к денежным средствам в рамках нового соглашения о финансировании, подписанного сегодня между Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Белорусским народным банком (БНБ-Банком).

Средства будут переведены в БНБ-банк для последующего кредитования малых предприятий страны. Предоставление финансирования в местной валюте ограничит риск изменения валютных курсов для заемщиков.

Частный банк «БНБ-Банк» является клиентом ЕБРР с 2011 года и одним из первых в Беларуси начал предлагать кредитование в местной валюте. Упомянутый кредит также поможет обеспечить ликвидность БНБ-Банка и укрепить его позиции в качестве ведущего кредитора МСП.

ЕБРР рассчитывает, что все его инвестиции в ближайшие два года в размере до 21 млрд евро будут направлены на поддержку предприятий и их восстановление после окончания пандемии коронавируса. Частью этих усилий является Программа поддержания устойчивости, разработанная для существующих клиентов и предлагающая им срочную поддержку посредством предоставления краткосрочного оборотного капитала, обеспечения ликвидности и реструктуризации рисков.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 134 проектов, реализованных в различных секторах экономики страны.

 
 
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Кредит первой очереди в размере 10 миллионов белорусских рублей предоставляет ЕБРР для борьбы с последствиями коронавируса. Сумма в эквиваленте составит3,8 млн...
 
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