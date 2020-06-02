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Обогнали страну, которая была эпицентром Европы. Самое важное о коронавирусе в Беларуси ко 2 июня

02.06.2020 06:38 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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По состоянию на 2 июня мир уже перешагнул отметку в шесть миллионов заболевших коронавирусом: сейчас их 6,23 миллиона. Погибли – 374 тысячи человек, излечились – 2,67 миллиона. Эти данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

  • США: 1,8 миллиона;
  • Бразилия: 514,8 тысячи;
  • Россия: 414,9 тысячи;
  • Британия: 277,7 тысячи;
  • Испания: 239,6 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

  • США: 104,7 тысячи;
  • Британия: 39,1 тысячи;
  • Италия: 33,5 тысячи;
  • Бразилия: 29,3 тысячи;
  • Франция: 28,8 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.

Как в Беларуси

  • По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали 43403 случая коронавируса. Выздоровели 18776 человек, умерли – 240.
  • В Беларуси – 3,6 тысячи детей с положительным тестом на вирус. По словам специалистов, 95% детей переносят заболевание практически в бессимптомной форме, а тяжелых среди юных пациентов не было.
  • Беларусь – на десятом месте среди стран Европы по числу выявленных заражений инфекций, видно по аналитике ресурса Worldometers. Опережают нас Бельгия, Исландия, Испания (считалась одним из главных эпицентров Европы), Ирландия и так далее. Одновременно с этим республика находится на 19-м месте среди европейских государств по количеству проведенных тестов на миллион населения.
  • Минздрав и Всемирный банк дистанционно подписали соглашение о выделении 90 миллионов евро. Эти деньги предназначены для финансирования проекта по реагированию на COVID-19 в Беларуси. Средства пойдут на закупку средств защиты, оснащение для реанимаций, а также информирование населения об эпидемии.
  • Озвучили ситуацию по Гродненской области. Оказывается, регион «составляет 11% от всей инфекции» в Беларуси. Значит, на Гродненщине, если брать официальные отчеты Минздрава, – 4774 случая коронавируса. Область пока не вышла на плато, а только к нему приближается.

Это важно:

Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат «Приюти героя» ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19. Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.

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По состоянию на 2 июня мир уже перешагнул отметку в шесть миллионов заболевших коронавирусом: сейчас их 6,23 миллиона. Погибли – 374 тысячи человек, излечились – 2,67...
 
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