Обогнали страну, которая была эпицентром Европы. Самое важное о коронавирусе в Беларуси ко 2 июня

Источник материала: KYKY

По состоянию на 2 июня мир уже перешагнул отметку в шесть миллионов заболевших коронавирусом: сейчас их 6,23 миллиона. Погибли – 374 тысячи человек, излечились – 2,67 миллиона. Эти данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:

США: 1,8 миллиона;

Бразилия: 514,8 тысячи;

Россия: 414,9 тысячи;

Британия: 277,7 тысячи;

Испания: 239,6 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 104,7 тысячи;

Британия: 39,1 тысячи;

Италия: 33,5 тысячи;

Бразилия: 29,3 тысячи;

Франция: 28,8 тысячи.

Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали 43403 случая коронавируса. Выздоровели 18776 человек, умерли – 240.

сводке Минздрава, в Беларуси насчитали 43403 случая коронавируса. Выздоровели 18776 человек, умерли – 240. В Беларуси – 3,6 тысячи детей с положительным тестом на вирус. По словам специалистов, 95% детей переносят заболевание практически в бессимптомной форме, а тяжелых среди юных пациентов не было.

специалистов, 95% детей переносят заболевание практически в бессимптомной форме, а тяжелых среди юных пациентов не было. Беларусь – на десятом месте среди стран Европы по числу выявленных заражений инфекций, видно по аналитике ресурса Worldometers. Опережают нас Бельгия, Исландия, Испания (считалась одним из главных эпицентров Европы), Ирландия и так далее. Одновременно с этим республика находится на 19-м месте среди европейских государств по количеству проведенных тестов на миллион населения.

по аналитике ресурса Worldometers. Опережают нас Бельгия, Исландия, Испания (считалась одним из главных эпицентров Европы), Ирландия и так далее. Одновременно с этим республика находится на 19-м месте среди европейских государств по количеству проведенных тестов на миллион населения. Минздрав и Всемирный банк дистанционно подписали соглашение о выделении 90 миллионов евро. Эти деньги предназначены для финансирования проекта по реагированию на COVID-19 в Беларуси. Средства пойдут на закупку средств защиты, оснащение для реанимаций, а также информирование населения об эпидемии.

соглашение о выделении 90 миллионов евро. Эти деньги предназначены для финансирования проекта по реагированию на COVID-19 в Беларуси. Средства пойдут на закупку средств защиты, оснащение для реанимаций, а также информирование населения об эпидемии. Озвучили ситуацию по Гродненской области. Оказывается, регион «составляет 11% от всей инфекции» в Беларуси. Значит, на Гродненщине, если брать официальные отчеты Минздрава, – 4774 случая коронавируса. Область пока не вышла на плато, а только к нему приближается.

Это важно:

Вы можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Телеграм-чат « Приюти героя » ищет людей, готовых безвозмездно предоставить свое свободное жилье медикам для временного проживания. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

Также для медработников есть служба психологической поддержки #ByCovid19 . Звонить по короткому номеру 7197 (для абонентов А1, звонок бесплатный). Для абонентов Life и МТС номер +375291948849.