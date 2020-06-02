Обогнали страну, которая была эпицентром Европы. Самое важное о коронавирусе в Беларуси ко 2 июня

По состоянию на 2 июня мир уже перешагнул отметку в шесть миллионов заболевших коронавирусом: сейчас их 6,23 миллиона. Погибли – 374 тысячи человек, излечились – 2,67 миллиона. Эти данные показаны на карте, созданной американским Университетом Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по выявленным эпизодам инфекции:
США: 1,8 миллиона;
Бразилия: 514,8 тысячи;
Россия: 414,9 тысячи;
Британия: 277,7 тысячи;
Испания: 239,6 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 104,7 тысячи;
Британия: 39,1 тысячи;
Италия: 33,5 тысячи;
Бразилия: 29,3 тысячи;
Франция: 28,8 тысячи.
Уточнение. Цифры по COVID-19 быстро устаревают. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Как в Беларуси
По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали 43403 случая коронавируса. Выздоровели 18776 человек, умерли – 240.
В Беларуси – 3,6 тысячи детей с положительным тестом на вирус. По словам специалистов, 95% детей переносят заболевание практически в бессимптомной форме, а тяжелых среди юных пациентов не было.
Беларусь – на десятом месте среди стран Европы по числу выявленных заражений инфекций, видно по аналитике ресурса Worldometers. Опережают нас Бельгия, Исландия, Испания (считалась одним из главных эпицентров Европы), Ирландия и так далее. Одновременно с этим республика находится на 19-м месте среди европейских государств по количеству проведенных тестов на миллион населения.
Минздрав и Всемирный банк дистанционно подписали соглашение о выделении 90 миллионов евро. Эти деньги предназначены для финансирования проекта по реагированию на COVID-19 в Беларуси. Средства пойдут на закупку средств защиты, оснащение для реанимаций, а также информирование населения об эпидемии.
Озвучили ситуацию по Гродненской области. Оказывается, регион «составляет 11% от всей инфекции» в Беларуси. Значит, на Гродненщине, если брать официальные отчеты Минздрава, – 4774 случая коронавируса. Область пока не вышла на плато, а только к нему приближается.
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