ВОЗ: Большинство пациентов, перенесших COVID-19, полностью восстанавливаются

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Лечение неинфекционных заболеваний осложнилось с начала пандемии коронавируса. Об этом свидетельствует новое исследование, результаты которого опубликованы в понедельник Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).



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Исследование, проведенное в 155 странах в течение трех недель в мае, подтвердило, что проблемы наблюдаются по всему миру, однако наиболее пострадавшими являются страны с низким уровнем доходов населения. Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у организации, поскольку люди, страдающие неинфекционными заболеваниями, подвержены более высокому риску тяжелого протекания COVID-19/

«Результаты исследования подтверждают то, что мы слышали от многих стран в течение последних нескольких недель, — отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. — Многие люди, которые нуждаются в лечении таких болезней, как рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет, не получают необходимые медицинские услуги и лекарства с начала пандемии коронавируса».

Основной вывод специалистов заключается в том, что оказание услуг в сфере здравоохранения было полностью или частично прекращено во многих странах. Так, согласно исследованию, более чем в половине стран (53%) была приостановлена помощь людям, страдающим гипертонией; в 49% стран — диабетикам и людям, страдающим от осложнений, вызванных диабетом; в 42% стран — больным раком, в 31% стран — людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Основными причинами стали нехватка персонала (поскольку многие сотрудники были брошены на борьбу с COVID-19), приостановка работы общественного транспорта и недостаток лекарств, диагностических средств и медицинского оборудования.

Кроме того, опрос показал, что в 63% стран было нарушено предоставление услуг по реабилитации, хотя реабилитация является одним из ключевых элементов восстановления пациентов, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме.

«Крайне важно, чтобы страны могли найти инновационные подходы для продолжения оказания услуг по лечению неинфекционных заболеваний даже во время борьбы с COVID-19», — подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя результаты исследования.

Большинство пациентов, перенесших COVID-19, полностью восстанавливаются

Большинство заразившихся новой коронавирусной инфекцией и переболевших вызываемым ей заболеванием COVID-19 полностью восстанавливаются. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

По ее словам, после заражения коронавирусом выздоровели уже миллионы пациентов. «Мы отслеживаем их состояние», — сказала она. «На данный момент мы знаем, что большинство выздоровевших восстановились полностью без последствий», — добавила эксперт, подчеркнув, что пациенты, перенесшие серьезное воспаление легких или токсический шок, «возможно, будут восстанавливаться дольше».

«Мы будем следить за их состоянием», — заверила она, выразив надежду, что ВОЗ по этому вопросу «сможет предоставить более систематизированную информацию в будущем».