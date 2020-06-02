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Отражающий мечты кандидат, заявление Лукашенко, обращение в ЦИК и ЧП с подростками - все за вчера

02.06.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Дождались лета! Так и хочется воскликнуть «Ура, каникулы!». Но погода в последние дни заставляет задуматься, скоро ли наступят теплые денечки. Спросили у ученых и специалиста по народным приметам о том, каким будет лето. Пока вы пьете кофе или едете на работу, расскажем вам о главных событиях понедельника.

О ВЫБОРАХ

  • Предвыборная кампания этого года вряд ли будет простой. В этом году активность проявляют даже те, кто вообще не интересовался выборами. «Впервые с 1994 года есть кандидат, отражающий мечты многих и имеющий шанс на победу», — независимый аналитик Сергей Чалый рассуждает том, есть ли у альтернативных кандидатов шансы на выборах.

  • В начале кампании команда претендента на президентское кресло Виктора Бабрико заметила много нарушений. Бабарико подал в ЦИК обращение о фактах нарушения законодательства во время избирательной кампании. К ним он отнес принуждение подписываться за действующего президента, оскорбления претендентов в кандидаты Александром Лукашенко и другие противоправные действия. Кстати, в ЦИК обратился не только кандидат в кандидаты, но и бизнес-леди.


  • Вчера президент Александр Лукашенко встретился с главой КГБ Валерием Вакульчиком. Речь шла о выборах. Президент заявил, что знает, откуда ветры дуют и как с ними бороться (вот что ответил глава КГБ). Президент предупредил, что майданов в Беларуси не будет, призвал не сравнивать ситуацию в стране с Арменией или Украиной, потому что у нас нет Пашинянов и Зеленских. А еще, по мнению Лукашенко, в стране никто не мешает открыто высказывать свою точку зрения. Кстати, вчера стало понятно, о каком конфликте Тихановского «с пацаненком» говорил Лукашенко.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • В Беларуси, по данным на 1 июня, 43 403 случая COVID-19 (появилась цифра и по Гродненской области). Прирост за сутки — 847 новых случаев. Это наименьший прирост с 5 мая. Выздоровели и выписаны 18 776 пациентов (+ 262 за сутки), умерли 240 пациентов (+ 5 за сутки). Вчера Минздрав сообщил, сколько в стране детей с положительным тестом на COVID-19, а также когда можно закрывать больничный при легком течении заболевания. Житель Копыля рассказал нам свою историю борьбы с коронавирусом: мужчина провел 40 дней в реанимации, 32 из них — на ИВЛ. Пожалуйста, помните, что нельзя злоупотреблять антибиотиками, и не забывайте говорить спасибо медикам.

  • Власти обсуждают доставку алкоголя курьерами на дом. Удивлены? Из-за пандемии могут временно разрешить онлайн-торговлю алкоголем и табачными изделиями.

  • Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев заявил, что простил народ. В ответ Генпрокуратура подготовила пресс-релиз, в котором перечислила преступления, за которые экс-президент заочно приговорен к 30 годам лишения свободы. Напомним, Бакиев сейчас живет в Беларуси.

  • Власти Беларуси потребовали от госпредприятий перевести счета из банков с частным и зарубежным капиталом в государственные банки. Такое намерение вызвало как у коммерческих банков, так и у некоторых предприятий удивление. Попытались выяснить мотивы властей и возможные последствия.

  • 30 мая во Дворце водного спорта в Минске 15-летнему парню стало плохо — он начал тонуть. Школьник находится в больнице, а Следственный комитет выясняет, что произошло. Еще одно серьезное ЧП случилось с двумя подростками 28 мая. Компания подростков гуляла в недостроенном доме под Минском. Две подружки выпали из окна второго этажа.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • «Мама с папой рассказали мне, что есть такая болезнь. Но я узнала о ней еще в школе, на часе информирования. Была в шоке. Первая мысль: „Я что, умру?“. Нам классная руководительница говорила, что многие умирают. А еще многие лысеют, но я не думала, что это от химии, мне казалось: как только заболел — сразу и волос нет. Я даже немного поплакала», — так маленькая Злата описывает свои эмоции, когда родители сообщили ей о страшном диагнозе. История борьбы 9-летней Златы с раком печени.


  • Неприятная история случилась с парнем из Пинска. Он утверждает, что после пикета в Гродно, где задержали блогера Сергея Тихановского, парня приняли за милиционера и стали ему угрожать в соцсетях. Парень попытался доказать обидчикам, что его с кем-то перепутали. Вот что из этого вышло.

  • Душевное видео, где поздние дети рассказывают о своих родителях. Например, нашего героя мама родила в 48 лет. Сказалась ли на воспитании большая разница в возрасте, приходилось ли от чего-то отказываться в детстве из-за этого, как реагировали окружающие — обо всех аспектах своей жизни рассказывают наши гости.

  • Пока некоторые возмущаются и просят отменить школьные экзамены, в школе в Слуцке родители постарались устроить выпускникам праздник, даже в условиях пандемии. Посмотрите, какой сюрприз они приготовили.

  • Продолжается судебный процесс по делу о ЧП во время салюта на День независимости. Сотрудники российской компании не признают себя виновными, бывший командир патрульной роты Минской военной комендатуры заявил, что его действия не могли привести к таким тяжким последствиям. В суде допросили и дочь погибшей. А в Гомеле вынесли приговор убийце матушки из Озаричей.

  • Команда белорусов создает «умную» УФ-маску, которая должна защитить медиков от различных загрязнений воздуха, в том числе бактерий и вирусов (среди которых и COVID-19). Чем продукт ребят отличается от обычных респираторов?

  • Боитесь разозлить шефа? Не осмеливаетесь высказать свое мнение коллегам? Страшно бросить работу, которая не приносит вам удовольствия? Как сделать так, чтобы на работе нами двигал не страх? Разбираемся с помощью психолога.

  • Даже у владельцев дорогих домов под Минском (за 1−2 млн рублей) на участках стоят теплицы. Не верите? Тогда смотрите. Вообще тема садов и огородов весьма актуальна сегодня, даже несмотря на пандемию. Заехали мы на днях в садовый центр — а там столько людей…


Все новости понедельника, 1 июня

Кстати. Не задумывались, сколько в секонд-хендах на самом деле новых вещей? Мы провели эксперимент и посчитали.

Желаем вам быть бодрыми (как королева Великобритании в свои 94 года), не скучать, заботиться о себе и близких и хорошего дня!

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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