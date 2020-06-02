Отражающий мечты кандидат, заявление Лукашенко, обращение в ЦИК и ЧП с подростками - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Дождались лета! Так и хочется воскликнуть «Ура, каникулы!». Но погода в последние дни заставляет задуматься, скоро ли наступят теплые денечки. Спросили у ученых и специалиста по народным приметам о том, каким будет лето . Пока вы пьете кофе или едете на работу, расскажем вам о главных событиях понедельника.

О ВЫБОРАХ

Предвыборная кампания этого года вряд ли будет простой. В этом году активность проявляют даже те, кто вообще не интересовался выборами. «Впервые с 1994 года есть кандидат, отражающий мечты многих и имеющий шанс на победу », — независимый аналитик Сергей Чалый рассуждает том, есть ли у альтернативных кандидатов шансы на выборах.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Власти Беларуси потребовали от госпредприятий перевести счета из банков с частным и зарубежным капиталом в государственные банки. Такое намерение вызвало как у коммерческих банков, так и у некоторых предприятий удивление. Попытались выяснить мотивы властей и возможные последствия.

Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев заявил, что простил народ . В ответ Генпрокуратура подготовила пресс-релиз , в котором перечислила преступления, за которые экс-президент заочно приговорен к 30 годам лишения свободы. Напомним, Бакиев сейчас живет в Беларуси.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

«Мама с папой рассказали мне, что есть такая болезнь. Но я узнала о ней еще в школе, на часе информирования. Была в шоке. Первая мысль: „Я что, умру?“. Нам классная руководительница говорила, что многие умирают. А еще многие лысеют, но я не думала, что это от химии, мне казалось: как только заболел — сразу и волос нет. Я даже немного поплакала», — так маленькая Злата описывает свои эмоции, когда родители сообщили ей о страшном диагнозе . История борьбы 9-летней Златы с раком печени.

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