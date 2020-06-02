Отражающий мечты кандидат, заявление Лукашенко, обращение в ЦИК и ЧП с подростками - все за вчера

Дождались лета! Так и хочется воскликнуть «Ура, каникулы!». Но погода в последние дни заставляет задуматься, скоро ли наступят теплые денечки. Спросили у ученых и специалиста по народным приметам о том, каким будет лето. Пока вы пьете кофе или едете на работу, расскажем вам о главных событиях понедельника.
О ВЫБОРАХ
Предвыборная кампания этого года вряд ли будет простой. В этом году активность проявляют даже те, кто вообще не интересовался выборами. «Впервые с 1994 года есть кандидат, отражающий мечты многих и имеющий шанс на победу», — независимый аналитик Сергей Чалый рассуждает том, есть ли у альтернативных кандидатов шансы на выборах.
В начале кампании команда претендента на президентское кресло Виктора Бабрико заметила много нарушений. Бабарико подал в ЦИК обращение о фактах нарушения законодательства во время избирательной кампании. К ним он отнес принуждение подписываться за действующего президента, оскорбления претендентов в кандидаты Александром Лукашенко и другие противоправные действия. Кстати, в ЦИК обратился не только кандидат в кандидаты, но и бизнес-леди.
Вчера президент Александр Лукашенко встретился с главой КГБ Валерием Вакульчиком. Речь шла о выборах. Президент заявил, что знает, откуда ветры дуют и как с ними бороться (вот что ответил глава КГБ). Президент предупредил, что майданов в Беларуси не будет, призвал не сравнивать ситуацию в стране с Арменией или Украиной, потому что у нас нет Пашинянов и Зеленских. А еще, по мнению Лукашенко, в стране никто не мешает открыто высказывать свою точку зрения. Кстати, вчера стало понятно, о каком конфликте Тихановского «с пацаненком» говорил Лукашенко.
Власти обсуждают доставку алкоголя курьерами на дом. Удивлены? Из-за пандемии могут временно разрешить онлайн-торговлю алкоголем и табачными изделиями.
Бывший президент Кыргызстана Курманбек Бакиев заявил, что простил народ. В ответ Генпрокуратура подготовила пресс-релиз, в котором перечислила преступления, за которые экс-президент заочно приговорен к 30 годам лишения свободы. Напомним, Бакиев сейчас живет в Беларуси.
Власти Беларуси потребовали от госпредприятий перевести счета из банков с частным и зарубежным капиталом в государственные банки. Такое намерение вызвало как у коммерческих банков, так и у некоторых предприятий удивление. Попытались выяснить мотивы властей и возможные последствия.
30 мая во Дворце водного спорта в Минске 15-летнему парню стало плохо — он начал тонуть. Школьник находится в больнице, а Следственный комитет выясняет, что произошло. Еще одно серьезное ЧП случилось с двумя подростками 28 мая. Компания подростков гуляла в недостроенном доме под Минском. Две подружки выпали из окна второго этажа.
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