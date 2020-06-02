Какой водонагреватель купить домой (и почему)

Источник материала: Tut.by

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, в Минске с первого июня начали отключать горячую воду. Явление хоть и неприятное, но вполне привычное. Впрочем, кипячения воды в чайнике с мытьем головы под тазиком можно избежать — например, купив домой водонагреватель. Посмотрели, какие модели сейчас продаются в Беларуси.



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Краткая справка

Водонагреватели делятся на накопительные и проточные. Накопительные нагревают воду и удерживают ее по принципу термоса на протяжении длительного времени в, как правило, подвесных бойлерах. Отличие проточного водонагревателя в том, что он выдает столько горячей воды, сколько необходимо пользователю, моментально нагревая ее.

В общем: главный плюс накопительных — большой запас горячей воды, который можно тратить, когда захочется. Минус — сначала весь этот объем придется нагреть заранее. Проточные такого минуса лишены, но и уровень нагрева по сравнению с накопительными баками ниже.

Накопительные водонагреватели



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В нашем каталоге самым популярным электрическим водонагревателем этого типа является Electrolux EWH 50 Gladius . Объем его бака равен 50 литрам, максимальная температура нагрева воды — 75°C. Такого объема хватит, что полностью помыться двум людям. Энергопотребление — 2 кВт. Управление аппаратом электронное, есть небольшой дисплей и датчик температуры нагрева. В активе технологии защиты от включения без воды, а также перегрева. Есть и предохранительный клапан. На нагрев бака уходит 100 минут.

Далее в топе по популярности следуют несколько моделей от Electrolux и вот такой Zanussi ZWH/S 30 Orfeus DH . Агрегат электрический, оснащается баком на 30 литров и механической системой управления. Имеется термометр, а также функция ограничения температуры нагрева. Максимальный показатель находится на уровне 75°C. Мощность этого нагревателя — 1,5 кВт, на полный нагрев бака при максимально возможной температуре уходит 97 мин. Конечно, устройство всячески защищено от протеканий и включения без воды.

Thermex Flat Plus Pro IF 50V (pro) — еще одна модель, популярная в нашем каталоге. По характеристикам она не слишком отличается от описанных выше. Объем бака тут равняется 50 литрам, максимальная температура — 75°C, потребляемая мощность — 2 кВт. Воду до 45°C устройство греет 78 минут.

Проточные водонагреватели



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С выбором производителей в этом случае все так же, как и с накопительными нагревателями, — больше всего предложений от двух или трех компаний.

Самая популярная модель в каталоге — Zanussi SmartTap . По ее форме становится понятно, что она предназначена для установки в раковину — хорошо подойдет, например, для мытья посуды. Модель электрическая, с производительностью в 1,3 литра в минуту. Потребляемая мощность — 3 кВт, нагревать воду устройство способно максимум до 60°C. Управление механическое, есть диод об индикации включения, а также функция ограничения температуры нагрева. А еще имеются режимы защиты от включения без напора воды, а также от перегрева.

Electrolux NPX4 Aquatronic Digital 2.0 — альтернативная модель от конкурентов. Впрочем, она немного мощнее и может похвастаться производительностью уже в два литра в минуту. Правда, и потребляемая мощность больше — целых 4 кВт. Управление электронное, есть индикация нагрева и включения. А еще в аппарат встроили небольшой дисплей.