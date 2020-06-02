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«На двоих с мужем доход - 2,5 тысячи рублей. Пол мою руками, стираю на даче». Антикризисный бюджет

02.06.2020 07:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Наша семья состоит из двух человек: муж и жена, живем в своей квартире, муж рабочий на заводе, я работник умственного труда и творческой профессии. Зарплаты у нас примерно равные, на двоих выходит 2500 рублей. Есть своя квартира и машина», — положение дел у минчанки Дарьи по нынешним временам далеко не самое худшее. Но и ее семья старается активно экономить. Зачем и как — Дарья рассказала в истории для конкурса «Антикризисный бюджет».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 17 июня включительно прислать в редакцию рассказ о том, как ваша семья планирует бюджет, как расходует деньги и как эта ситуация изменилась в последнее время. Победитель получит приз — 300 рублей.

Все истории, уже вышедшие в рамках конкурса, можно прочитать здесь.

«Экзотические фрукты не покупаем. Гранаты, лимон и имбирь вырастила сама»

— Покупаем все, что нам нужно для комфортной жизни. Стараемся даже в текущий кризис не унывать и находить позитивные моменты. Забегая вперед, скажу, в среднем откладываем по 500 долларов ежемесячно, — рассказывает Дарья.

В данный момент, в связи с эпидемиологической обстановкой я работаю удаленно, режим работы мужа не изменился. Доход наш остался на прежнем уровне, если исходить из бел рубля, однако в эквиваленте к иностранной валюте упал. Мы любим путешествовать два раза в год (да, сейчас с этим проблема, но ведь когда-то все вернется), поэтому есть необходимость откладывать деньги. В связи с этим траты пришлось пересмотреть.

Продукты. Покупаем только то, что действительно важно для здоровья, чтобы питание было сбалансированным, но без излишеств.

Лайфхак: отказались от вкусняшек типа выпечки, конфет, экзотических фруктов. Десерты пеку сама, и дешевле, и как хозяйка себя реализую. А многие дорогие фрукты и ягоды будем выращивать у себя на даче в теплице, с саженцами проблем нет, можно попросить у добрых соседей. Максимально бюджетный вариант — посадить дома из семечек, так в этом году уже собрали урожай лимонов, имбиря и гранатов. Продовольственные товары не первой необходимости, но которые очень хочется, покупаем на скидках.

Покупки делаем строго по списку, который я составляю исходя из меню на неделю, поэтому лишних продуктов нет и закупаемся только раз в неделю, чтобы не было соблазна вечером после работы сделать эмоциональные покупки.

Итого выходит: 300 рублей в месяц.

«Обувь — только итальянская, кроссовки — только оригинальные»


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Транспорт. Поскольку я работаю удаленно, сократились затраты на авто (при этом почти каждые выходные ездим за город на дачу). У мужа же, который ездит на общественном транспорте (метро, автобус) свой лайфхак: стал больше ходить пешком. У него дружный коллектив на работе, поэтому еще один лайфхак, можно попросить, чтобы подвезли к тому месту, куда ему нужно (если едет куда-то после работы).

Итого выходит: 120 рублей в месяц

Одежда. Самая урезанная нами статья. Стараемся покупать вещи только реально нужные, менее известных брендов, но не масс-маркет из всем хорошо известных ТЦ. Не экономим на обуви, итальянская или в крайнем случае польская. Для мужа, любителя кроссовок, только оригинальные, хороших спортивных марок.

Поверьте, это тоже лайфхак, лучше покупать меньше вещей, но более качественных, чем дешевые рыночные на один сезон, в которых, мало того, что стыдно выйти в приличное общество, так еще и хватает на один сезон или пару стирок.

«Уже больше года не пользуемся пылесосом — пол мою руками»


Снимок носит иллюстративный характер

Электричество. Правило выключать свет, когда выходишь из комнаты и выключать кран пока чистишь зубы, использоваться энергосберегающие лампочки и технику с низким уровнем потребления у нас работало и до кризиса.

Лайфхак: отказались от стиральной машины и пылесоса, у нас их больше нет. Вместо пылесоса пол мы моем ручками раз в неделю, если нужно чаще, есть веник. Стираем в стиральной машине на даче (вода бесплатная). А если постирать нужно что-то срочно, стираю руками. Даже до кризиса так жили больше года, никаких проблем.

Оплата коммунальных: (двухкомнатная квартира, проживает два человека) 70 рублей в месяц, загородный дом 20 рублей в месяц, итого: 90 рублей.

Развлечения/Спорт. Тут как раз сам кризис помог сэкономить. Многие увеселительные заведения, ранее нами посещаемые, закрылись, собственно траты сократились сами собой.

Теперь наш отдых — это поездки за город: вместо спортзала — прогулки по лесу, катание на велосипедах, посещение кинотеатров и кафе заменили гриль у себя на участке, прополко-терапия на грядках, вместо театров: расслабляющее прослушивание серенад птиц, заменой ресторана по воскресеньям стал романтический ужин с мужем на берегу речки. В общем не так уж и плохо. Счастье в мелочах.

Красота/здоровье. Отказалась от педикюра у мастера, сократила количество масок и скрабов у косметолога, все это можно не хуже делать самой. Оставила посещение маникюра и бровиста, это святое.

Лайфхак: отказались с мужем от услуг парикмахера и массажиста. Благо стрижки у нас с ним не сложные, стрижем друг друга сами: я его под насадку 0,3, он мне просто ровно кончики подстригает. Спасибо YouTube, освоили азы массажа, делаем друг другу по очереди перед сном. И бюджет экономит, и сближает очень.

Итого: 150 рублей

При условии, что в течение месяца не было таких покупок как итальянские сапоги, замена чего-либо в машине или оплаты страховки КАСКО на нее же (в рассрочку), в среднем откладываем ежемесячно 500 долларов. Отложенные деньги частично идут в НЗ, частично на отпуск.

Многие лайфхаки мы используем с февраля, а то и раньше, на комфорте жизни не сказалось. Надеюсь наши совету будут полезны и найдут применение в других белорусских семьях.

Подробные условия конкурса читайте здесь.

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Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 17 июня включительно прислать в редакцию рассказ о том, как ваша семья планирует бюджет, как расходует деньги и как эта...
 
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