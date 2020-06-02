Каким будет Старый Свет после коронавируса?

Источник материала: БT

Разъединенная Европа. Почему между Берлином, Парижем и остальной Европой возникла пропасть в 500 миллиардов евро? Итальянская мафия, польские протесты и тайны брюссельского парламента - что будет дальше с европейской семьей? Посткоронавирусная экономика в Старом Свете. Будет ли Европа вновь единой?

Проект "Понятная политика" - простыми словами о хитросплетениях глобальных мировых процессов.

