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Каким будет Старый Свет после коронавируса?
02.06.2020 10:02 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT
Разъединенная Европа. Почему между Берлином, Парижем и остальной Европой возникла пропасть в 500 миллиардов евро? Итальянская мафия, польские протесты и тайны брюссельского парламента - что будет дальше с европейской семьей? Посткоронавирусная экономика в Старом Свете. Будет ли Европа вновь единой?
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Разъединенная Европа. Почему между Берлином, Парижем и остальной Европой возникла пропасть в 500 миллиардов евро? Итальянская мафия, польские протесты и тайны...
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