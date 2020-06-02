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Лукашенко обсудил с Пашиняном белорусско-армянское сотрудничество
02.06.2020 11:47 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
2 июня прошел телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Армении Николом Пашиняном,
Президент Беларуси поздравил премьера Армении с днем рождения и пожелал Пашиняну и членам его семьи здоровья, а также скорейшего выздоровления от COVID-19.
Лидеры обсудили ход борьбы с коронавирусной пандемией в обеих странах, обменявшись опытом реагирования на современные вызовы.
Александр Лукашенко и Никол Пашинян также обсудили двустороннее сотрудничество и продолжение реализации намеченных ранее проектов в различных сферах. Президент Беларуси и премьер-министр Армении договорились в ближайшее время провести встречу, чтобы лично обсудить все актуальные вопросы.
Фото: БЕЛТА
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2 июня прошел телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает БЕЛТА со ссылкой на...
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