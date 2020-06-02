Лукашенко обсудил с Пашиняном белорусско-армянское сотрудничество

Источник материала: ОНТ

2 июня прошел телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Президент Беларуси поздравил премьера Армении с днем рождения и пожелал Пашиняну и членам его семьи здоровья, а также скорейшего выздоровления от COVID-19.

Лидеры обсудили ход борьбы с коронавирусной пандемией в обеих странах, обменявшись опытом реагирования на современные вызовы.

Александр Лукашенко и Никол Пашинян также обсудили двустороннее сотрудничество и продолжение реализации намеченных ранее проектов в различных сферах. Президент Беларуси и премьер-министр Армении договорились в ближайшее время провести встречу, чтобы лично обсудить все актуальные вопросы.

Фото: БЕЛТА

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