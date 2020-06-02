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Россия разрешила въезд белорусским вахтовикам
02.06.2020 13:16 — Новости о Коронавирусе | Myfin
Источник материала: Myfin
Согласно новому распоряжению, пересекать границу с Россией смогут также участники космических программ, сообщает БЕЛТА.
Входящие в список белорусские граждане смогут въехать при предъявлении действительных документов, удостоверяющих личность и признаваемых Российской Федерацией, и визы, либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.
Напомним, что с 18 марта въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию временно ограничен. Въехать в страну имеют право иностранцы, являющиеся членами семьи граждан РФ (супруги, дети, родители, усыновители, усыновленные), у которых в России умер близкий родственник (супруги, дети, родители, усыновители, усыновленные), следующие транзитом через Россию, дипломаты, работники транспорта международного сообщения, лица, имеющие вид на жительство в РФ.
В настоящее время по решению российской стороны между Беларусью и РФ прекращено регулярное авиационное и железнодорожное сообщение.
Источник: Myfin.by
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