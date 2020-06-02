Новая вспышка лихорадки Эбола зафиксирована в Конго

Источник материала: ОНТ

На западе Демократической Республики Конго (ДРК) зафиксировали новую вспышку геморрагической лихорадки Эбола, пишет БЕЛТА со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса и немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle.

В районе города Мбандака (Экваториальная провинция) обнаружили шесть случаев заболевания, в том числе четыре умерших.

Министр здравоохранения ДРК Этени Лонгондо подтвердил информацию о вспышке заболевания.

Как сказал Тедрос Гебрейесус, Конго сейчас на финальной стадии борьбы с Эболой, а еще с COVID-19 и вспышкой кори. Ситуация с новой вспышкой Эболы напомнила, что не только коронавирус угрожает жизни и здоровью людей.

13 апреля 2020 года власти Конго и ВОЗ готовы были объявить о завершении вспышки вируса Эбола в Конго. Но 10 апреля на востоке страны обнаружили нового заболевшего, который умер в тот же день. А позже были выявлены еще несколько инфицированных, один из которых скрылся от врачей, его до сих пор не нашли.

Фото: ТАСС/EPA/HUGH KINSELLA CUNNINGHAM

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