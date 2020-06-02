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Новая Зеландия намерена отменить меры социального дистанцирования на следующей неделе

02.06.2020 16:10 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новая Зеландия намерена отменить меры социального дистанцирования на следующей неделе

Новая Зеландия переходит к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, в стране намерены отменить требование о социальном дистанцировании со следующей недели, сообщает Daily Mail.

По данным источника, уже 11 дней в Новой Зеландии нет новых случае заражения коронавирусом.

Переход на первый уровень снятия карантина означает, что все меры социального дистанцирования будут отменены, ограничения на массовые мероприятия сняты, при этом границы страны останутся закрытыми.

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Новая Зеландия переходит к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, в стране намерены отменить требование о социальном дистанцировании...
 
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