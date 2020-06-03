|
В Оршанском районе эпидемией коронавируса охвачены 33 населенных пункта
03.06.2020 06:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эпидемией коронавируса охвачены 33 населенных пункта в Оршанском районе, выздоровели более 320 человек, но общее количество заразившихся местный ЦГЭ не сообщает. Информацию об эпидемиологической обстановке в регионе опубликовали спустя более месяца молчания,
В последний раз Оршанский ЦГЭ опубликовал статистику по заболеваемости COVID-19
Эпидемия больше всего затронула Оршу и Барань, в нее вовлечен также еще 31 населенный пункт. Ежедневно на коронавирусную инфекцию обследуют около 200 человек.
— За прошедший месяц в Оршанском районе наблюдалось увеличение количества случаев коронавирусной инфекции. В настоящее время заболеваемость имеет волнообразную динамику, при этом последующая волна ниже предыдущей, — отмечает Сергей Белый.
В Полоцком районе выявили 202 человека, инфицированных коронавирусом,
В Новополоцке зарегистрировано 307 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 183 пациента, в активной фазе болезнь у 104 человек. Разница между количеством выздоровевших и инфицированных с общим количеством выявленных случаев COVID-19 в Новополоцке — 20 человек. Сколько людей с COVID-19 умерли, местные власти
В Лиозненском районе уже 130 случаев заражения коронавирусом,
По данным издания, за 5 месяцев года в регионе диагностировали 182 пневмонии, тогда как в 2019 году за аналогичный период — 53. Выходит, сейчас лиозненцы болеют воспалением легких в 3,4 раза чаще.
В Миорском районе с 12 мая по 1 июня
В Россонском районе, по
Всего в Беларуси, по информации Минздрава на 2 июня, зарегистрированы 44 255 случаев COVID-19. 19 195 пациентов выздоровели, 243 умерли.
Наша страна — в
Как
Белорусские
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эпидемией коронавируса охвачены 33 населенных пункта в Оршанском районе, выздоровели более 320 человек, но общее количество заразившихся местный ЦГЭ не сообщает.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)