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В Оршанском районе эпидемией коронавируса охвачены 33 населенных пункта

03.06.2020 06:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эпидемией коронавируса охвачены 33 населенных пункта в Оршанском районе, выздоровели более 320 человек, но общее количество заразившихся местный ЦГЭ не сообщает. Информацию об эпидемиологической обстановке в регионе опубликовали спустя более месяца молчания, пишут «Народные новости Витебска».


Карта распространения коронавируса COVID-19 по Витебской области на 2 июня

В последний раз Оршанский ЦГЭ опубликовал статистику по заболеваемости COVID-19 22 апреля: тогда в регионе было 82 случая заражения, 5 выздоровевших и 3 летальных исхода. Сейчас, как рассказал «Аршанскай газеце» главный санитарный врач района Сергей Белый, выздоровело более 320 пациентов. Однако сколько человек заразилось коронавирусом и сколько умерло, издание умалчивает.

Эпидемия больше всего затронула Оршу и Барань, в нее вовлечен также еще 31 населенный пункт. Ежедневно на коронавирусную инфекцию обследуют около 200 человек.

— За прошедший месяц в Оршанском районе наблюдалось увеличение количества случаев коронавирусной инфекции. В настоящее время заболеваемость имеет волнообразную динамику, при этом последующая волна ниже предыдущей, — отмечает Сергей Белый.

В Полоцком районе выявили 202 человека, инфицированных коронавирусом, сообщает «Полацкі веснік». Информацию о выздоровевших пациентах издание не обновило.

В Новополоцке зарегистрировано 307 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 183 пациента, в активной фазе болезнь у 104 человек. Разница между количеством выздоровевших и инфицированных с общим количеством выявленных случаев COVID-19 в Новополоцке — 20 человек. Сколько людей с COVID-19 умерли, местные власти не сообщают уже более трех недель.

В Лиозненском районе уже 130 случаев заражения коронавирусом, пишет «Сцяг перамогі», тогда как перед выходными было 103. В этом районе выздоровел еще один пациент — и количество поправившихся достигло 81 человека.

По данным издания, за 5 месяцев года в регионе диагностировали 182 пневмонии, тогда как в 2019 году за аналогичный период — 53. Выходит, сейчас лиозненцы болеют воспалением легких в 3,4 раза чаще.

В Миорском районе с 12 мая по 1 июня выявили 7 новых случаев COVID-19 — при тестировании сотрудников металлопрокатного завода и других организаций. По данным на 11 мая в регионе было 20 случаев заражения. Если сложить случаи инфицирования до 12 мая и после, то получается 27 человек. При этом райисполком сообщает, что всего в регионе вылечились от коронавирусной инфекции 28 пациентов.

В Россонском районе, по данным местной газеты, остался один активный случай COVID-19, 22 мая их было три. Всего в регионе зафиксировано 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в Беларуси, по информации Минздрава на 2 июня, зарегистрированы 44 255 случаев COVID-19. 19 195 пациентов выздоровели, 243 умерли.

Наша страна — в топ-10 по количеству подтвержденных случаев COVID-19 на миллион населения.

Как рассказала TUT.BY заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, устойчивое снижение заболеваний COVID-19 в Беларуси прогнозируется на конец мая — начало июня.

Белорусские ученые говорят, что математические расчеты показывают: общее количество заболевших в Беларуси может достичь 56 тысяч человек. Середина эпидемии в стране пройдена 15 мая, когда количество заболевших достигло 50% от общего прогнозного. Уменьшение уровня заболеваемости до 100 новых случаев в день может произойти с 20 июля.

 
Теги: Витебск
 
 
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Эпидемией коронавируса охвачены 33 населенных пункта в Оршанском районе, выздоровели более 320 человек, но общее количество заразившихся местный ЦГЭ не сообщает.
 
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