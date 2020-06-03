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В Беларуси наблюдается сокращение количества вакансий
03.06.2020 09:07 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЗа последний месяц - более чем на 13 тысяч. Закрытие границ на фоне пандемии коронавируса повлияло на целые отрасли бизнеса. По словам экспертов, наниматели взяли паузу и не спешат предлагать рабочие места. В основном спрос снизился в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. Примечательно, что от нанимателей стали появляться запросы и на новые профессии. Более 60 заявок поступило на медицинских дезинсекторов и волонтеров по безопасной доставке обедов медперсоналу.
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За последний месяц - более чем на 13 тысяч. Закрытие границ на фоне пандемии коронавируса повлияло на целые отрасли бизнеса. По словам экспертов, наниматели взяли...
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