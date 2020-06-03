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Сивак объяснил, как ставить подписи, и пообещал разобраться с провокаторами
03.06.2020 11:48 — Новости о Коронавирусе | БДГ
Источник материала: БДГ
Некоторые из претендентов на пост президента пытаются устроить «какую-то демонстрацию», но ресурсов для наведения порядка достаточно.
Об этом заявил глава Мингорисполкома Анатолий Сивак в эфире телеканала «Беларусь 1». Таким образом от дал публичный ответ Александру Лукашенко на его
Сивак напомнил, что в процессе сбора подписей нужно только подойти и расписаться за того или иного кандидата.
И мэр города, и президент озабочены стремлением жителей Минска и других городов поставить подписи в списках альтернативных претендентов на пост президента на белорусских выборах.
Тем временем 2 июня гражданам напомнили, что белорусским СМИ нельзя проводить интернет-голосования за кандидатов, которые собираются участвовать в выборах президента.
Коршунов напомнил, что в КоАП в 2102 году была внесена статья 9.28 «Незаконное проведение опросов общественного мнения». Согласно документу, проведение подобных исследований в Беларуси, связанных с выборами президента и депутатов, референдумами запрещено. Для проведения опроса нужно получить соответствующую аккредитацию.
Теперь издания, проводившие исследования, могут быть привлечены к могут быть привлечены к административной ответственности.
Однако, по словам Коршунова, подобные опросы нельзя отнести к социологическим исследованиям, так как никаких требований по методикам не выполнено».
«Здесь вопрос в том, что можно и нужно понимать под «массовым сознанием». Можно говорить о массовом сознании различных групп населения – и профессиональных групп, и территориальных групп. Здесь критерий профессионального или территориального не работает. Но показатель массовости сохраняется. Поэтому мы считаем, что мероприятия такого рода в интернете теоретически можно отнести к опросам общественного мнения», - сказал эксперт «Нашай Нiве».
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Некоторые из претендентов на пост президента пытаются устроить «какую-то демонстрацию», но ресурсов для наведения порядка достаточно.
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