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Италия с сегодняшнего дня открывает границы для туристов из Европы

03.06.2020 11:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Италия продолжает ослаблять продолжавшийся около трех месяцев жесткий локдаун и открывает свои границы. Со среды, 3 июня, в страну разрешен въезд гражданам остальных 26 государств ЕС и еще ряда стран, включая Великобританию, Норвегию и Швейцарию. При этом туристам не придется соблюдать двухнедельный карантин из-за угрозы нового коронавируса.


Фото: Reuters

Кроме того, самим итальянцам вновь разрешено беспрепятственно ездить в другие регионы. Во время карантина действовали строгие ограничения на выезд за пределы областей. Иностранцам было решено въезжать в Италию только по важным причинам, в частности на работу.

Ряд экспертов высказывали сомнения в целесообразности снятия ограничений на передвижение, поскольку показатели заражаемости в ряде регионов Италии остаются высокими. По официальным данным, в наиболее пострадавшей от коронавируса SARS-CoV-2 Ломбардии до сих пор более 20 тысяч активных случаев заражения.

Более 230 тысяч официально подтвержденных случаев коронавируса

От последствий заражения коронавирусом в Италии с февраля скончались более 33,5 тысячи человек. В общей сложности с начала эпидемии в стране выявлено около 233 тысячи случаев заражения. Жесткий локдаун действовал в стране с 10 марта.

В мае ограничения начали постепенно ослаблять. С тех пор власти Италии неоднократно выражали надежду на возвращение иностранных туристов. Туристическая отрасль Италии, на которую приходится около 15 процентов ВВП, в результате кризиса потеряла миллиарды евро.

 
 
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Со среды, 3 июня, в страну разрешен въезд гражданам остальных 26 государств ЕС и еще ряда стран, включая Великобританию, Норвегию и Швейцарию.
 
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