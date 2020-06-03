«Прилетит вдруг волшебник…». Лукашенко и «вертолетные деньги»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко как минимум дважды за прошлую неделю использовал термин «вертолетные деньги» применительно к обещаниям потенциальных кандидатов в президенты. За прошедшее время так и не удалось найти информацию, кто из оппонентов Лукашенко обещал «деньги с вертолета разбрасывать». Но история показывает, что побывать на месте «волшебника в голубом вертолете» не прочь и сам президент.

Александр ЗаяцЗаместитель главного редактора

Cловосочетание «вертолетные деньги» сейчас активно используется как экспертами, так и чиновниками в качестве мер борьбы с экономическими последствиями пандемии. Впервые этот термин запустил в обиход известный американский экономист, обладатель Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман. В 1969 году в своей работе «Оптимальное количество денег» он привел гипотетический пример стимулирования спроса: что будет если сбросить с вертолета 1 тысячу долларов над общиной с постоянной численностью населения и неизменными предпочтениями. Идея состояла том, чтобы побудить людей тратить больше и таким образом стимулировать экономику. Но в итоге эксперимент продемонстрировал отсутствие реального эффекта денежной эмиссии. Если люди соберут сброшенные деньги и начнут их тратить, это не приведет к росту реального ВВП. Будет наблюдаться лишь рост инфляции.

В дальнейшем же словосочетание «вертолетные деньги» экономисты стали использовать для описания нетрадиционной денежно-кредитной политики в условиях экономического кризиса. Сейчас раздача денег населению или финансирование госдолга за счет прямой эмиссии центрального банка обсуждаются в качестве одной из мер борьбы с последствиями пандемии.

Центробанки развитых стран уже дошли до политики нулевых ставок. Следующим шагом становятся программы количественного смягчения, которые сравнивают с печатанием денег. Таким образом пытаются стимулировать спрос. Однако важно учитывать, куда идут потом эти деньги, на что могут быть потрачены. Есть мнение, что люди будут сберегать средства из-за опасений, что финансовая ситуация ухудшится. Более того, население может конвертировать национальные валюты в доллары. То есть таким эффектом власти ничего не добьются.

В 2016 году бывший председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США Бен Бернанке отмечал The Brookings Institution, что «в чрезвычайных ситуациях» эмиссия может стать лучшим из вариантов. По его мнению, к «вертолетным деньгам» можно прибегать, в частности, при дефиците совокупного спроса и истощении возможностей денежно-кредитной политики. Эмиссия денег и раздача их населению приведет к взрывному росту инфляции, предупредила председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина. «Вертолетные деньги», по ее словам, приведут к ситуации, напоминающей 1990-е гг., а на денежные знаки, которые выпустил ЦБ, будет трудно что-либо купить, потому что выплаты будут обесценены ростом цен.

При этом Набиуллина отметила, что не против безусловных выплат гражданам при условии, что они осуществляются из бюджета. Во время распространения коронавируса правительства разных стран прибегли к такой практике. Однако больший запас прочности есть у развитых стран. Например, в США и Японии приняты огромные пакеты бюджетной помощи, стоимость которых уже превысила 10% ВВП. Развивающиеся страны пытаются помочь тем, кто нуждается в поддержке в первую очередь — в частности, семьям с детьми, пенсионерам и безработным.

В проекции на Беларусь можно вспомнить, как власти активно использовали денежную эмиссию более десяти лет назад, когда разгоняли экономику и боролись с глобальным финансовым кризисом. Последствия от включенного на полную мощность печатного станка Беларусь ощутила в 2011 году в виде трехкратной девальвации рубля и гиперинфляции. Напоминание об этом международные аудиторы использовали в своих отчетах еще несколько лет кряду.

Впрочем, после такого шока отношение к денежному инструменту у властей изменилось. Всякие попытки ряда экономических деятелей взяться за станок сопровождались резкой критикой со стороны Нацбанка, который напоминал о событиях 2011 года.

Сейчас также бытует мнение, что пора смягчать денежно-кредитную политику, стимулировать спрос, в первую очередь на белорусские товары. Из уст высокопоставленных чиновников и экспертов звучит словосочетание «вертолетные деньги».



Фото: пресс-служба президента

Александр Лукашенко первый раз использовал метафору с «вертолетными деньгами» 25 мая, когда обсуждал в узком составе грядущие выборы. Он критиковал потенциальных кандидатов в президенты, которые «выскочили из-под плинтуса» и «обещают с вертолета по Беларуси разбрасывать деньги». «Мы это проходили. Деньги надо в Беларуси зарабатывать тяжелейшим трудом, иного не дано. Больше будешь работать — больше заработаешь. С вертолета никто не сбросит», — говорил он.

29 мая в разговоре с рабочими МТЗ президент вторично прибег к модному словосочетанию.

— На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись, — сказал Александр Лукашенко. — Власть, члены правительства, руководство предприятия должны сделать так, чтобы у вас были условия для работы. Я не говорю, как некоторые: предвыборная кампания уже началась, так заявляют, что с вертолета будут деньги выбрасывать. У нас это не проходит, у нас люди умные, понимают, что с вертолета только листовки можно разбрасывать. Я вам этого не обещаю, как бы это популярно ни звучало. Ни в коем случае.

Он отметил, что в настоящее время МТЗ работает устойчиво, есть даже вакансии. При этом допустил поддержку. «То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места», — заметил президент.

Впрочем, в преломлении на политику Александра Лукашенко словосочетание «вертолетные деньги» не просто фигура речи. На память приходит песня крокодила Гены, в которой «волшебник прилетает на своем голубом вертолете и бесплатно всем показывает кино». А еще дарит «пятьсот эскимо».

Аналогично и президент: прилетает на своем вертолете на проблемные госпредприятия, зажигает пламенные речи и вскоре им дарит эскимо, то есть оказывает поддержку. За примерами далеко ходить не надо. 17 апреля Лукашенко посетил стеклозавод «Неман» в Березовке, похвалил рабочих («Вы молодцы, что работаете. У вас есть перспектива»), пообещал построить еще один цех стекловаты и оказать поддержку. Спустя неделю появился указ , который предоставил налоговые преференции на 24 года и потенциальную отсрочку по долгам на чуть меньший срок. По данным правительства на конец 2019 года, при годовой выручке от реализации продукции около 40 млн рублей общая сумма долгов «Немана» составляла 200 млн рублей.

Александр Лукашенко неоднократно подчеркивает, что в нынешней ситуации крайне важно сохранить трудовые коллективы на предприятиях. Он обещает оказать всем пострадавшим госпредприятиям финансовую поддержку из бюджета. Распределять средства будут губернаторы. Потому что они хорошо знают ситуацию на местах. Можно не сомневаться, что часть средств будет успешно освоена до 9 августа.

Сейчас, конечно, экономические проблемы можно списать на коронакризис, сказать, как важно сохранить трудовые коллективы. Но такая практика имела место быть и до COVID-2019. Дело в том, что главная задача стояла не в достижении экономической эффективности госзаводов, а в сохранении трудовых коллективов (читай — электората). А директора старались это исполнить. Финансовый расчет уходил на второй план. Управленцы понимали, что «только дураки платят долги». Мол, все равно простят кредиты, задолженность за энергоресурсы и окажут новую поддержку — неважно через выпуск облигаций или предоставление бюджетной ссуды. Неправильный подход привел к тому, что многие предприятия не смогли управлять своими финансами, признавал наличие проблемы бывший гендиректор МТЗ Федор Домотенко.





… Есть такая известная история про поездку автора «вертолетных денег» в Китай, когда он был еще очень бедной страной. Проезжая в машине, Милтон Фридман был потрясен, увидев, как вместо экскаваторов над строительством канала трудятся тысячи рабочих с лопатами. Он спросил чиновника, который его сопровождал: «Почему вы не используете технику вместо людей?». Тот ответил: «Вы не понимаете, это государственная программа содействия занятости». Фридман парировал: «Да? А я думал вы строите канал. Если вам нужно задействовать больше работников, то заберите у них лопаты и раздайте столовые ложки».

Фридман был сторонником свободного рынка и выступал за ограничение вмешательства государства в экономику. Однако он понимал, что рынки несовершенны, и в экономике есть сферы, где присутствие государства неизбежно. Во время кризисов роль государства возрастает. Власти могут оказать поддержку экономике путем смягчения налоговой нагрузки и стимулирования спроса. При этом проводить сбалансированную денежно-кредитную политику и не разделять частный и государственный сектор.

Хотя сейчас многие пытаются поставить во главу угла идеи другого известного экономиста Джона Кейнса, которые доминировали во времени Великой депрессии 1930-х годов. Целью макроэкономической политики является достижение полной занятости. Государство должно поддержать спрос и помочь экономике найти равновесие: увеличить расходы бюджета, снизить налоги, нарастить денежную массу. Центробанки могут увеличить предложение денег даже ценой ускорения инфляции. Таким образом можно воздействовать на деловую активность, рост ВВП и безработицу. Будет ли при этом обеспечен долгосрочный экономический рост — большой вопрос. Оптимисты кивают на США, которые вышли из финансового кризиса 2008−2009 гг. раньше многих европейских стран. Пессимисты парируют тем, что только у США есть станок для печатания долларов.

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