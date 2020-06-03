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«У папы коронавирус, без кислорода не может, а его хотели выписать из больницы!» История минской семьи

03.06.2020 13:36 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ровно месяц назад 60-летний Иван Петрович попал в минскую больницу с пневмонией и COVID-19. Как говорит его сын, состояние мужчины ухудшалось с каждым днем, он уже не мог самостоятельно дышать, но врачи решили выписать Ивана Петровича домой. Как указано в приказе министра здравоохранения от 21 мая, теперь при легкой или бессимптомной форме болезни больничный закрывают на 21-й день, два отрицательных результата мазка при этом не требуются.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В мае 60-летнему Ивану Петровичу, его сыну Михаилу (имена изменены, данные есть в редакции — Прим. TUT.BY) и невестке диагностировали Covid-19. Если Михаил с женой болели дома, то Ивана Петровича скорая прямо из дома отвезла в 5-ю городскую клиническую больницу.

— Это было ровно месяц назад, 3 мая. Он до последнего ходил на работу, но начал сильно чихать, температура поднялась до 37,5. В больнице сразу подтвердилась пневмония и коронавирус, — рассказывает TUT.BY Михаил. — Папе с каждым днем становилось хуже, через 10 дней начал задыхаться. Ему три дня ставили капельницы, давали антибиотики. Мы хотели передать в больницу свои лекарства, импортные. Врач сказал, есть приказ Минздрава, чем нужно лечить, у них свой протокол лечения и белорусские лекарства.

По словам Михаила, через 10 дней после госпитализации его отец был переведен в палату интенсивной терапии, его стали подключать к кислороду.

— Без него он не мог находиться больше часа, начинал задыхаться, — уточняет наш собеседник. — Мы сами покупали кислородные баллоны и передавали в палату. После 26 дней в больнице отца решили выписать. Как можно выписать человека, если он не может дышать? Еще держалась температура 37,5. И тогда папа сказал, что он почетный донор, более 120 раз сдал кровь, так неужели он не заслужил, чтобы его спасли? Отца отправили на реабилитацию в Аксаковщину, положили в реанимацию на кислород. Там очень хорошие врачи, обслуживание, ему объяснили: у них реабилитация, а папа тяжелый пациент, к тому же последний тест на коронавирус - положительный. Через два дня его снова отправили в 5-ю больницу, уже в новый корпус, где есть палата с кислородом.

А в это время Михаил вместе с женой лечились дома от Covid-19. Минчанин говорит, они попали под новый приказ  министра здравоохранения от 21 мая, теперь при легкой или бессимптомной форме болезни больничный закрывают на 21-й день, два отрицательных результата мазка при этом не требуются.

— Если честно, хоть и были дома, но состояние было ужасное, бросало нас волнами туда-сюда. За это время трижды брали тест на коронавирус, все результаты положительные, но нам позвонили из поликлиники и сказали прийти закрыть больничный. Врач говорила, что мы уже не опасны для общества, после 21-го дня заболевания коронавирусом нельзя никого заразить. Кстати, мой последний тест, наверное, потеряли, его результат я так и не узнал, — продолжает рассказывать Михаил.

Как говорит мужчина, у Ивана Петровича уже спала температура, но он по-прежнему не может дышать без кислорода. Михаил надеется, в этот раз отца долечат полностью, прежде чем отправлять на реабилитацию в Аксаковщину.

 
 
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Ровно месяц назад 60-летний Иван Петрович попал в минскую больницу с пневмонией и Covid-19. Как говорит его сын, состояние мужчины ухудшалось с каждым днем, он уже не мог...
 
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