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Из-за протестов США может накрыть вторая волна коронавируса
03.06.2020 13:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Охватившие США протесты и беспорядки могут спровоцировать вторую волну эпидемии COVID-19 в США. Об этом заявил главный санитарный врач США Джером Адамс, передает CNN.
Адамс отметил, что, учитывая механизмы распространения болезни, есть все основания ожидать новой вспышки заболевания. При этом он добавил, что беспорядки и протесты наносят вред не только их участникам, но и системе здравоохранения и обществу в целом.
Он также обратил внимание на то, что США не удалось сдержать распространение коронавируса во время нынешней эпидемии, так как в стране по-прежнему ежедневно регистрируется порядка 20 тыс. новых случаев заболевания.
Напомним, с начала минувшей недели в США продолжаются массовые выступления и беспорядки. Их причиной стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, наступившая после применения к нему полицейским удушающего захвата. В данный момент комендантский час введен в 40 городах США, задержаны более 4,4 тыс. человек, не менее 11 человек погибли.
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Охватившие США протесты и беспорядки могут спровоцировать вторую волну эпидемии COVID-19 в США. Об этом заявил главный санитарный врач США Джером Адамс, передает CNN. ...
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