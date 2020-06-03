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Из-за протестов США может накрыть вторая волна коронавируса

03.06.2020 13:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из-за протестов США может накрыть вторая волна коронавируса

Охватившие США протесты и беспорядки могут спровоцировать вторую волну эпидемии COVID-19 в США. Об этом заявил главный санитарный врач США Джером Адамс, передает CNN.

Адамс отметил, что, учитывая механизмы распространения болезни, есть все основания ожидать новой вспышки заболевания. При этом он добавил, что беспорядки и протесты наносят вред не только их участникам, но и системе здравоохранения и обществу в целом. 

Он также обратил внимание на то, что США не удалось сдержать распространение коронавируса во время нынешней эпидемии, так как в стране по-прежнему ежедневно регистрируется порядка 20 тыс. новых случаев заболевания. 

Напомним, с начала минувшей недели в США продолжаются массовые выступления и беспорядки. Их причиной стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, наступившая после применения к нему полицейским удушающего захвата. В данный момент комендантский час введен в 40 городах США, задержаны более 4,4 тыс. человек, не менее 11 человек погибли.

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Охватившие США протесты и беспорядки могут спровоцировать вторую волну эпидемии COVID-19 в США. Об этом заявил главный санитарный врач США Джером Адамс, передает CNN. ...
 
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