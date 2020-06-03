ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Повторный рейд на рынок в Кореличах: покупателей в масках стало больше, к продавцам по-прежнему вопросы

03.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Еженедельно в пятницу, известную кореличчанам как рыночный день, на улицах райцентра многолюдно. Из агрогородков и деревень съезжаются сельчане за покупками. Продавцы из соседних районов бойко предлагают местным жителям продукты питания и непродовольственные товары. Однако в условиях пандемии одно из важнейших условий торговли – индивидуальная безопасность, за выполнением которого следят рейдовые группы. Ведь, как известно, COVID-19 не знает границ, и вместе с модной одеждой приезжие продавцы могут привезти в район коварный вирус.

Повторный рейд на рынок в Кореличах: покупателей в масках стало больше, к продавцам по-прежнему вопросы

В прошлую пятницу рейдовая группа в составе работников Кореличского райЦГЭ – заведующей санитарно- эпидемиологическим отделом Валентины Бузюк и помощника врача-эпидемиолога Татьяны Партоль прошли по рыночным рядам, чтобы проверить, имеются ли у продавцов средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства. Эти требования четко прописаны в Санитарных нормах и правилах «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», утвержденных постановлением Минздрава Республики Беларусь 10 апреля 2020 года № 37, п. 42.3.6.2.

– Работники сферы торговли, занятые обслуживанием населения, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. За нарушение этого правила продавцы могут быть привлечены к административной ответственности и заплатить внушительный штраф в размере от 30 до 500 базовых величин, – отмечает Валентина Бузюк. – Предыдущий рейд, проведенный неделей ранее, показал, что для многих торговцев ношение маски и перчаток является чистой формальностью и своего рода «отмазкой» для рейдовой группы. Безусловно, есть и те, кто ответственно подходит к личной безопасности и здоровью окружающих людей. Хочется отметить, что прошлый рейд дал свои положительные плоды. Мы видим, что сегодня, в отличие от прошлой пятницы, практически все покупатели носят маски и соблюдают социальную дистанцию. А вот к продавцам все еще возникает немало вопросов.

Повторный рейд на рынок в Кореличах: покупателей в масках стало больше, к продавцам по-прежнему вопросы

И действительно, многие продавцы только после обращения к ним работников райЦГЭ доставали из кармана защитную маску и перчатки и надевали их. Немало замечаний было сделано и по поводу неправильного ношения маски. Ведь она должна защищать органы дыхания, а не находиться на подбородке продавца.

Ярким примером ответственности к своей безопасности и здоровью покупателей стал продавец из Барановичского района, который был полностью укомплектован защитными средствами. Мужчина был в маске и перчатках, а в его торговой палатке были отдельные флаконы с антисептиком для собственных нужд и обработки рук покупателей.

Повторный рейд на рынок в Кореличах: покупателей в масках стало больше, к продавцам по-прежнему вопросы

О необходимости ношения индивидуальных средств защиты, обработке рук антисептиком и соблюдении социальной дистанции напоминали информационные листы, которые работники Кореличского филиала Гродненского облПО расклеили в нескольких точках рынка.

– Подобные рейды будут продолжаться. Работники райЦГЭ призывают продавцов быть более дисциплинированными, надевать защитные маски и перчатки без подсказок и напоминаний, тем самым заботясь о своем здоровье и безопасности окружающих, – резюмировала Валентина Бузюк.

Оксана ЯНУШ
Фото автора

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еженедельно в пятницу, известную кореличчанам как рыночный день, на улицах райцентра многолюдно. Из агрогородков и деревень съезжаются сельчане за покупками.
 
Новости дня
Новости
 
В Таиланде налог на недвижимость снизили в 10 раз из-за пандемии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика