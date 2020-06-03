Повторный рейд на рынок в Кореличах: покупателей в масках стало больше, к продавцам по-прежнему вопросы

Источник материала: Полымя

Еженедельно в пятницу, известную кореличчанам как рыночный день, на улицах райцентра многолюдно. Из агрогородков и деревень съезжаются сельчане за покупками. Продавцы из соседних районов бойко предлагают местным жителям продукты питания и непродовольственные товары. Однако в условиях пандемии одно из важнейших условий торговли – индивидуальная безопасность, за выполнением которого следят рейдовые группы. Ведь, как известно, COVID-19 не знает границ, и вместе с модной одеждой приезжие продавцы могут привезти в район коварный вирус.





В прошлую пятницу рейдовая группа в составе работников Кореличского райЦГЭ – заведующей санитарно- эпидемиологическим отделом Валентины Бузюк и помощника врача-эпидемиолога Татьяны Партоль прошли по рыночным рядам, чтобы проверить, имеются ли у продавцов средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства. Эти требования четко прописаны в Санитарных нормах и правилах «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», утвержденных постановлением Минздрава Республики Беларусь 10 апреля 2020 года № 37, п. 42.3.6.2.

– Работники сферы торговли, занятые обслуживанием населения, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. За нарушение этого правила продавцы могут быть привлечены к административной ответственности и заплатить внушительный штраф в размере от 30 до 500 базовых величин, – отмечает Валентина Бузюк. – Предыдущий рейд, проведенный неделей ранее, показал, что для многих торговцев ношение маски и перчаток является чистой формальностью и своего рода «отмазкой» для рейдовой группы. Безусловно, есть и те, кто ответственно подходит к личной безопасности и здоровью окружающих людей. Хочется отметить, что прошлый рейд дал свои положительные плоды. Мы видим, что сегодня, в отличие от прошлой пятницы, практически все покупатели носят маски и соблюдают социальную дистанцию. А вот к продавцам все еще возникает немало вопросов.





И действительно, многие продавцы только после обращения к ним работников райЦГЭ доставали из кармана защитную маску и перчатки и надевали их. Немало замечаний было сделано и по поводу неправильного ношения маски. Ведь она должна защищать органы дыхания, а не находиться на подбородке продавца.

Ярким примером ответственности к своей безопасности и здоровью покупателей стал продавец из Барановичского района, который был полностью укомплектован защитными средствами. Мужчина был в маске и перчатках, а в его торговой палатке были отдельные флаконы с антисептиком для собственных нужд и обработки рук покупателей.





О необходимости ношения индивидуальных средств защиты, обработке рук антисептиком и соблюдении социальной дистанции напоминали информационные листы, которые работники Кореличского филиала Гродненского облПО расклеили в нескольких точках рынка.

– Подобные рейды будут продолжаться. Работники райЦГЭ призывают продавцов быть более дисциплинированными, надевать защитные маски и перчатки без подсказок и напоминаний, тем самым заботясь о своем здоровье и безопасности окружающих, – резюмировала Валентина Бузюк.

Оксана ЯНУШ

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