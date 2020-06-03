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Почему при COVID-19 исчезает обоняние? Эксперты назвали возможную причину
03.06.2020 17:43 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Исследователи из центра Monell Chemical Senses Center (США) выдвинули предположение, почему у людей с коронавирусом пропадает обоняние,
Утрата вкуса или обоняния является одним из симптомов коронавирусной инфекции. По словам медиков, некоторые пациенты после болезни могут никогда не почувствовать запах или вкус.
В апреле в Европейском архиве оториноларингологии было опубликовано исследование, согласно которому из 417 людей из Европы, переболевших коронавирусом в легкой или средней степени тяжести, 88% рассказали о дисфункции вкуса и 86% – о дисфункции запахов.
По предварительным данным, не менее четверти пациентов смогли снова ощущать вкус и запах в течение двух недель после того, как исчезли другие симптомы болезни.
Возможная причина этого явления, согласно одной из теорий исследователей центра Monell Chemical Senses Center, заключается в том, что данная реакция на вирус может быть своего рода защитой. Эксперты пояснили: обонятельные рецепторы «похожи на дорогу к мозгу и совершают самоубийство, и потому не могут передать вирус в мозг».
ФОТО: rus.azattyq-ruhy.kz
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Исследователи из центра Monell Chemical Senses Center (США) выдвинули предположение, почему у людей с коронавирусом пропадает обоняние, пишет The Wall Street Journal. Утрата вкуса или...
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