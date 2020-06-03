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Почему при COVID-19 исчезает обоняние? Эксперты назвали возможную причину

03.06.2020 17:43 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему при COVID-19 исчезает обоняние? Эксперты назвали возможную причину

Исследователи из центра Monell Chemical Senses Center (США) выдвинули предположение, почему у людей с коронавирусом пропадает обоняние, пишет The Wall Street Journal.

Утрата вкуса или обоняния является одним из симптомов коронавирусной инфекции. По словам медиков, некоторые пациенты после болезни могут никогда  не почувствовать запах или вкус.

В апреле в Европейском архиве оториноларингологии было опубликовано   исследование, согласно которому из 417 людей из Европы, переболевших коронавирусом в легкой или средней степени тяжести, 88% рассказали о дисфункции вкуса и 86% – о дисфункции запахов. 

По предварительным данным, не менее четверти пациентов смогли снова ощущать вкус и запах в течение двух недель после  того, как исчезли другие симптомы болезни. 

Возможная причина этого явления, согласно одной из теорий исследователей центра Monell Chemical Senses Center, заключается в том, что данная реакция на вирус может быть своего рода защитой. Эксперты пояснили: обонятельные рецепторы «похожи на дорогу к мозгу и совершают самоубийство, и потому не могут передать вирус в мозг».

ФОТО: rus.azattyq-ruhy.kz

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Исследователи из центра Monell Chemical Senses Center (США) выдвинули предположение, почему у людей с коронавирусом пропадает обоняние, пишет The Wall Street Journal. Утрата вкуса или...
 
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