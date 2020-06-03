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«Мы вернулись в середину 19 века». Что происходит с доступом к шедеврам после коронавируса

03.06.2020 17:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всемирно известная галереи Уффици (Флоренция) открылась после более чем двухмесячного карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса. Как считает директор музея Айке Шмидт, пандемия с точки зрения туризма отбросила город на много десятилетий назад. Однако немецкий искусствовед и менеджер видит в этом и определенные преимущества, пишет ТАСС.


Галерея Уффици, вид в сторону площади Синьории. Фото: wikipedia.org

Шмидт пояснил, что дирекция полностью соблюла все рекомендации научно-технического комитета при Совете министров Италии, который дал ясные указания по поводу открытия музеев. «Сначала должны были открываться музеи под открытым небом и парковые комплексы — и Уффици открыла свои сады Боболи (18 мая); потом музеи с посещением менее 100 тыс. человек в год — и мы опять были первыми с Палаццо Питти, хотя его посещают более 600 тыс. человек в год; и, наконец, наступила очередь крупных музеев, а в Уффици число посетителей достигает 2,3 млн в год», — рассказал Шмидт.

«Разумеется, былого потока посетителей не будет, — продолжил он. — Даже с постепенным открытием границ и возобновлением поездок между странами мы не ожидаем цифр прошлых лет. В Палаццо Питти, который открыт уже на протяжении недели, ежедневно до сих пор приходили по нескольку десятков человек, не более 100. В Уффици будет по нескольку сотен».

Директор пояснил, что все объясняется объективными факторами в условиях продолжающейся пандемии.

«Причины сокращения числа посетителей две. Это необходимость соблюдения безопасной дистанции, в связи с чем мы установили максимальное число посетителей, которые одновременно могут находиться в галерее, — не более 450 человек. Вторая причина в том, что международный туризм сильно сократится. В этом плане мы отброшены по меньшей мере на полвека назад, а в некотором смысле мы вернулись во времена Федора Достоевского, когда в 1860-х годах он жил во Флоренции и часто захаживал в Палаццо Питти, напротив которого жил. Он не стоял в очередях, чтобы зайти в Палатинскую галерею и полюбоваться на полотна Рафаэля и других мастеров Возрождения. Думаю, весь год, вплоть до весны 2021 года будет сохраняться этот уникальный исторический момент, когда у наших посетителей есть невероятная привилегия посещать великие музеи и памятники без скопления людей. Будет потом, что рассказать внукам», — сказал Шмидт.

По его прогнозам, в ближайшие недели, а, может, и месяцы в Уффици будет не более чем по тысяче посетителей в день. И это при том, что в музее фиксировали максимум 12 тыс. человек в день. Обычно в «высокий сезон» в прославленной галерее, где хранятся шедевры Боттичелли, Джотто, Филиппо Липпи, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Караваджо, бывали от 6 до 9 тыс. человек, в «низкий период» — 3−4 тыс. «Но в ближайшие недели вряд ли будет больше тысячи посетителей, то есть около 10% от нормального обычного туристического потока», — резюмировал директор.

Ущерб и преимущества

Галерея уже понесла в результате почти трех месяцев закрытия прямой ущерб в размере € 12 млн. Шмидт считает, что это еще не окончательная цифра, поскольку музей еще долго не вернется к прошлым заработкам. В частности, из-за необходимости проводить ежедневную дезинфекцию залов, задействуя имеющийся персонал, музей будет в будние дни (со среды до пятницы) открыт только во второй половине дня — с 14:00 (15:00 по минскому времени) до 18:30 (19:30 минское время). В субботу и воскресенье — с 09:00 (10:00 мск) до 18:30 (19:30 минское время). У главных экспонатов уже нанесена на полу разметка, которая указывает, на каком расстоянии должны находиться друг от друга посетители, а на входе всем будет измеряться температура тела.

«Но если такая ситуация продлится только до конца 2020 года, и в начале 2021 года появится вакцина или будут найдены другие методы недопущения распространения заражения, ущерб будет временным и лимитированным, все, конечно, замедлится, но не будет кардинальных необратимых изменений», — считает Шмидт.

За время простоя ему не пришлось никого увольнять. «Благодаря отложенным средствам нам удалось сохранить всех временных сотрудников и ассистентов и даже привлечь новых к сотрудничеству. Продолжали работу реставраторы и исследователи», — с гордостью сказал он.

 
 
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Всемирно известная галереи Уффици (Флоренция) открылась после более чем двухмесячного карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса. Как...
 
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