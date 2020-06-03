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Кирилл Кириленко: «В своей карьере много сделал ошибок. Может, зря не остался в «Минске», может, зря пошел в дубль БАТЭ, а не искал варианты получше»

03.06.2020 18:02 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Кирилл Кириленко рассказал о развитии своей карьеры.

– Честно хочу сказать, в своей карьере я очень многое упустил, много сделал ошибок. Может, зря не остался в «Минске», может, что-то еще неправильно сделал, например, пошел в дубль БАТЭ, а не искал варианты получше. Вся моя жизнь и карьера состоит из каких-то подъемов и падений.

Сегодня кажется, что все хорошо, заиграю в чемпионате Украины, выпускают на поле, но снова что-то происходит – и выпадаю из состава. На самом деле немного разочарован в своей карьере, она могла сложиться немного по-другому.

Сейчас вижу, что люди не особо верят в меня, говорят, что я такой-сякой. Недавно меня называли даже инстамодель, а не футболист. Но я могу сказать, что не собираюсь опускать руки. У меня есть все, чтобы заиграть на высоком уровне. Просто нужно упорно работать, тренироваться. Возможно, просто нужно подождать какое-то время.

– Есть сейчас варианты?

– Пару вариантов имеется, точно без клуба не останусь. И, уверен, все будет хорошо. Ближайший месяц все определит. Тем более я сейчас свободный агент, могу переходить в любую команду.

Мой уход из «Карпат» – это еще и возможность перезагрузиться, пересмотреть все, сделать рестарт карьеры, начать все с чистого листа. Всякой ерунды в прошлом хватало, в том числе с моей стороны. Нужно сделать выводы и идти дальше, – сказал Кириленко.

Успей поставить, пока высшую лигу не приостановили! Вся линия здесь

 
Теги: Минск
 
 
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