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Что делать после выздоровления от коронавируса и как укрепить иммунитет, рассказали эксперты

03.06.2020 19:44 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что делать после выздоровления от коронавируса и как укрепить иммунитет, рассказали эксперты

Тема COVID-19 за последние месяцы регулярно оказывалась в центре всеобщего внимания. Какие только стороны эксперты самых разных компетенций и профилей не обсуждали в студии «ОбъективНо». И вот дождались момента, когда можно затронуть тему возвращения к нормальной жизни после коронавируса.

Тысячи белорусов благополучно вылечились от инфекции. Как правильно жить дальше? Как укрепить иммунитет? Как подготовить своё здоровье ко встрече с вирусами, чтобы они не застали врасплох. Об этом рассказали начальник управления медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси Ирина Киреева и руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия), кандидат медицинских наук Людмила Жилевич.

Подробности в видео


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Тема COVID-19 за последние месяцы регулярно оказывалась в центре всеобщего внимания. Какие только стороны эксперты самых разных компетенций и профилей не обсуждали в...
 
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