Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США запретят полеты китайских авиакомпаний Сделано это будет 16 июня в ответ на действия Пикина, который препятствует возобновлению полетов американских авиакомпаний в страну, сообщает агентство Reuters В...

Сделано это будет 16 июня в ответ на действия Пикина, который препятствует возобновлению полетов американских авиакомпаний в страну, сообщает агентство ReutersВ конце января власти США запретили въезд в страну гражданам некоторых стран, а также тем, кто недавно посещал Китай. При этом никаких ограничений для китайских авиакомпаний не вводилось. Уже в феврале американские авиаперевозчики решили отказаться от полетов в Китай из-за пандемии коронавируса. В результате число рейсов между двумя странами сократилось до 20, причем выполняли их только китайские компании.Позже Министерство транспорта США заявило, что поскольку к 12 марта все американские авиакомпании прекратили полеты в КНР, это требование "фактически препятствует возобновлению регулярных пассажирских рейсов в Китай".Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите