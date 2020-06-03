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В США запретят полеты китайских авиакомпаний
03.06.2020 20:08 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTСделано это будет 16 июня в ответ на действия Пикина, который препятствует возобновлению полетов американских авиакомпаний в страну, сообщает агентство Reuters
В конце января власти США запретили въезд в страну гражданам некоторых стран, а также тем, кто недавно посещал Китай. При этом никаких ограничений для китайских авиакомпаний не вводилось. Уже в феврале американские авиаперевозчики решили отказаться от полетов в Китай из-за пандемии коронавируса. В результате число рейсов между двумя странами сократилось до 20, причем выполняли их только китайские компании.
Позже Министерство транспорта США заявило, что поскольку к 12 марта все американские авиакомпании прекратили полеты в КНР, это требование "фактически препятствует возобновлению регулярных пассажирских рейсов в Китай".
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Сделано это будет 16 июня в ответ на действия Пикина, который препятствует возобновлению полетов американских авиакомпаний в страну, сообщает агентство Reuters В...
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