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Выборы президента США: Лидерство Байдена растет на национальном уровне
03.06.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Избиратели считают, что Трамп плохо справляется с ситуацией с массовыми протестами.
© whitehouse.gov
Ключевой кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в общенациональных опросах, опережая своего главного конкурента республиканца Дональда Трампа на 11%
Новый опрос Monmouth обнаружил, что у Байдена 52% поддержки, в то время как у Трампа – 41%.
Лидерство Байдена медленно, но растет. В прошлом месяце опросы показывали составлял 50% против 41%, в апреле – 48% против 44%, а в марте – 48% против 45%.
Социологи говорят, что гонка по-прежнему в значительной степени является референдумом о действиях нынешнего главы Белого дома Трампа. Первоначальная реакция на продолжающиеся беспорядки в стране предполагает, что большинство избирателей считают, что Трамп плохо справляется с ситуацией.
Ранее сообщалось, что республиканцы рискуют потерять Сенат из-за реакции Трампа на коронавирус. Сегодня у них 53 кресла из ста.
Байден - первый кандидат в президенты, который опережает действующего главу Белого дома в каждом майском опросе, так как Джимми Картер сделал это в 1976 году. Картер, конечно, победил на выборах 1976 года.
Среднее лидерство Байдена над Трампом в среднем никогда не опускалось ниже 4% и обычно превышало этот показатель.
Напомним, что Байден пообещал выбрать женщину в напарники по выборам, которая сможет стать вице-президентом в случае его победы. Элизабет Уоррен, Тулси Габбард, Гретхен Уитмер, Эми Клобушар и даже Мишель Обама в списке тех, кого Байден мог бы выбрать своим напарником в роли потенциального вице-президента США. Однако американские медиа ранее писали, что Мишель Обама не хочет быть вице-президентом США.
Ранее Байден раскрыл многие секреты поиска кандидатуры на пост вице-президента США. Бывший вице-президент уже нарушил многие руководящие принципы, которые использовались бывшими кандидатами при поисках.
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Избиратели считают, что Трамп плохо справляется с ситуацией с массовыми протестами.
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