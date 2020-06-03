Выборы президента США: Лидерство Байдена растет на национальном уровне

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Ключевой кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует в общенациональных опросах, опережая своего главного конкурента республиканца Дональда Трампа на 11%





Новый опрос Monmouth обнаружил, что у Байдена 52% поддержки, в то время как у Трампа – 41%.





Лидерство Байдена медленно, но растет. В прошлом месяце опросы показывали составлял 50% против 41%, в апреле – 48% против 44%, а в марте – 48% против 45%.





Социологи говорят, что гонка по-прежнему в значительной степени является референдумом о действиях нынешнего главы Белого дома Трампа. Первоначальная реакция на продолжающиеся беспорядки в стране предполагает, что большинство избирателей считают, что Трамп плохо справляется с ситуацией.





Ранее сообщалось, что республиканцы рискуют потерять Сенат из-за реакции Трампа на коронавирус. Сегодня у них 53 кресла из ста.





Байден - первый кандидат в президенты, который опережает действующего главу Белого дома в каждом майском опросе, так как Джимми Картер сделал это в 1976 году. Картер, конечно, победил на выборах 1976 года.









Среднее лидерство Байдена над Трампом в среднем никогда не опускалось ниже 4% и обычно превышало этот показатель.