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Более 6 млн заражённых в 213 странах. Какая сейчас ситуация по коронавирусу в мире?

03.06.2020 22:44 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Топ мировых новостей не покидает коронавирус. COVID-19 уже распространился на 213 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности в мире зафиксировано 6 миллионов 378 тысяч случаев. Более 3 миллионов зараженных выздоровели.

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Более 6 млн заражённых в 213 странах. Какая сейчас ситуация по коронавирусу в мире?

С момента вспышки заболевания прошло уже более пяти месяцев. Ряд экспертов сегодня заявляют о том, что вирус теряет силу, становится менее опасным и менее летальным. Но медики продолжают борьбу, ищут новые способы лечения.

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Теги: Новости
 
 
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Новости мира. Топ мировых новостей не покидает коронавирус. COVID-19 уже распространился на 213 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности в...
 
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