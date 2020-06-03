Более 6 млн заражённых в 213 странах. Какая сейчас ситуация по коронавирусу в мире?

Источник материала: СТВ

Новости мира. Топ мировых новостей не покидает коронавирус. COVID-19 уже распространился на 213 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности в мире зафиксировано 6 миллионов 378 тысяч случаев. Более 3 миллионов зараженных выздоровели.

В ЕС идут споры по поводу подготовки к открытию внутренних границ





С момента вспышки заболевания прошло уже более пяти месяцев. Ряд экспертов сегодня заявляют о том, что вирус теряет силу, становится менее опасным и менее летальным. Но медики продолжают борьбу, ищут новые способы лечения.