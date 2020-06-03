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Более 6 млн заражённых в 213 странах. Какая сейчас ситуация по коронавирусу в мире?
03.06.2020 22:44 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Топ мировых новостей не покидает коронавирус. COVID-19 уже распространился на 213 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С момента вспышки заболевания прошло уже более пяти месяцев. Ряд экспертов сегодня заявляют о том, что вирус теряет силу, становится менее опасным и менее летальным. Но медики продолжают борьбу, ищут новые способы лечения.
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Новости мира. Топ мировых новостей не покидает коронавирус. COVID-19 уже распространился на 213 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общей сложности в...
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