Кризис в мировой экономике и обществе. Как поддержка государства помогает смягчить удар?

Источник материала: ОНТ

Мировая экономика входит в полосу кризиса, с которой доселе не сталкивалась со времён Великой депрессии почти 100 лет назад. Заморозка «экономической активности» не имеет аналогов в новейшей истории. По последним прогнозам Всемирного Банка, в 2020-м в крайнюю бедность могут попасть 60 миллионов человек. Всё чаще вспоминают даже библейский голод. Журналисты и аналитики уже подбирают для этого кризиса подходящие названия – чаще прочих звучат «Коронакризис» и «Великий Карантин». А руководители государств пытаются найти способы минимизировать последствия. И Беларусь – не исключение.





Массовая безработица, беспрецедентное падение производства, возможно даже голод – это те последствия, с которыми в самом ближайшем будущем придётся столкнуться всему миру. В следующем году денег в мире будет меньше, чем рассчитывали в недалёком «докоронавирусном» прошлом, а долгов – больше. Насколько – никто пока точно посчитать не может. Так, Китай впервые за 30 лет не установил целевой показатель ВВП из-за «большой неопределённости». Только за первый квартал этот показатель у крупнейшей экономики мира просел почти на 7%. Ещё одно «неизвестное» в этом уравнении – никому не ясно, когда окончательно выйдут из карантина основные торговые партнёры Китая – США и Европа. Да ещё ко всему в Штатах ситуацию усугубляет сотрясающая страну волна беспорядков. А Евросоюз уже считает, на сколько именно придётся раскошелиться. План восстановления под названием «ЕС следующего поколения» представлен на прошлой неделе в Брюсселе в Европарламенте.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: «Вещи, которые мы считали очевидными, поставлены под сомнение. Ничто не может быть исправлено одной отдельно взятой страной. Это касается всех нас, и это намного больше, чем любой из нас».

Изначально Германия и Франция предлагали направить на восстановление европейской экономики 500 миллиардов евро. Однако стало понятно, что этого недостаточно. Сейчас на эти цели собираются выделить уже 750 миллиардов. Один из наиболее спорных аспектов – в какой форме будут оказывать эту помощь – гранты либо кредиты. Наиболее пострадавшие от пандемии Италия и Испания за гранты, так как займы увеличат их госдолг, тогда как Нидерланды и Австрия – напротив – за кредиты, так как они платят в бюджет ЕС больше, чем оттуда получают. И всем 27 членам Евросоюза так или иначе придётся прийти к согласию на этот счёт, причём довольно быстро. Утвердить антикризисный план собираются на общем саммите 19 июля.

Юлия Абухович, старший преподаватель Академии управления при Президенте Беларуси: «Сегодня самый последний прогноз о том, что мировая экономика потеряет 5 %, европейская экономика 8 %, и это только предварительные прогнозы, они не окончательные. Ещё из негативных моментов то, что нам не стоит ждать быстрого роста. Так называемый V-образный отскок не прогнозируется. Дело в том, что на восстановление экономики потребуется достаточно большой промежуток времени около 10 лет. Мы увидим, что к концу 2020 года весь мир вернётся к 2008 году и начнёт подниматься вот с этого самого нуля».

Не исключено, что всё ещё может измениться. И не в лучшую сторону. По оценке международных финансовых организаций, каждый месяц карантина евроэкономика сокращается на 2-3%. Естественно, спад ожидается и в Беларуси. Тем не менее, то, что наша страна так и не ввела карантин, позволит несколько сгладить последствия коронакризиса. Восстановление может начаться уже в следующем году. Всемирный Банк прогнозирует рост белорусского ВВП в 2021-м на уровне 1%.

Светлана Олейникова, аналитик-социолог: «Да, это будет болезнь. Экономика переболеет, но болезнь может стать болезнью роста, если государство сможет ограничить множество барьеров, помочь бизнесу впрыгнуть в эти открывшиеся окна возможностей. Это один ракурс. Второй ракурс – это когда подстегивает решение и развитие таких сфер мировой экономики и национальной экономики, которые развивались, но не так быстро, не так эффективно, как хотелось бы. Это IT-cфера, цифровая экономика, цифровые сервисы, повсеместные цифровые услуги. Повышается запрос на зеленую экономику».

В Беларуси так же, как и во всём мире, кризис сказывается практически на всех сферах жизни. Соответственным образом пытаются распределить и меры господдержки. Ещё в мае Президент подписал указ, протягивающий руку помощи, как отдельным компаниям, так и целым отраслям экономики – свыше сотни видов экономической деятельности. В списке мер – налоговые каникулы с апреля по октябрь, уменьшение суммы земельного налога и налога на недвижимость, мораторий на увеличение аренды. Смягчить удар коронакризиса должна и рекордно низкая ставка рефинансирования – всего 8% – значит, займы стали дешевле.

Потребительскую корзину также удержат в рамках разумного. С середины апреля – пока на 90 дней – введено госрегулирование цен на социально значимые товары. Это около 30 позиций. Большая часть – продукты: хлеб, мясо, молочная продукция, рыба, овощи. Причём, ограничения по стоимости установлены для всей цепочки: от производителя либо импортёра и до торговых сетей. Для ритейла предельная торговая надбавка варьируется от 15% до 30%.

Между тем, ситуация не стоит на месте. Государство держит руку на пульсе событий и думает, чем ещё можно помочь экономике и людям. Это значит, что пакет всех вышеперечисленных мер поддержки ещё далеко не окончательный.





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