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США решили запретить полеты китайским авиакомпаниям
04.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Администрация президента США Дональда Трампа решила запретить китайским авиакомпаниям совершать пассажирские рейсы в страну. Об этом говорится в
Эти действия стали ответом Вашингтона на отказ Пекина позволить американским авиаперевозчикам с 1 июня вернуться к прежнему режиму работы — им пришлось сократить число полетов в Китай из-за пандемии коронавируса,
Приказ Минтранса затрагивает авиакомпании Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines и Xiamen Airlines, уточняется в документе.
Возобновить полеты в Китай в июне хотели американские Delta Air Lines и United Airlines,
22 мая Вашингтон
Авиаперевозчики во всем мире начали отменять полеты в Китай в конце января на фоне пандемии коронавируса. Спустя два месяца управление гражданской авиации КНР (CAAC) потребовало от китайских авиакомпаний сохранить только один маршрут с каждой страной и выполнять не более одного рейса в неделю, а от зарубежных — выполнять не больше рейсов, чем по состоянию на 12 марта. В Минтрансе США заявили, что все американские авиакомпании прекратили пассажирские перелеты в Китай, поэтому уведомление CAAC «фактически не позволяет американским перевозчикам восстанавливать регулярные пассажирские рейсы».
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Запрет китайским авиаперевозчикам совершать пассажирские рейсы в Соединенные Штаты должен вступить в силу 16 июня, но эту дату могут перенести на более ранний...
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