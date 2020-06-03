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США решили запретить полеты китайским авиакомпаниям

04.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Администрация президента США Дональда Трампа решила запретить китайским авиакомпаниям совершать пассажирские рейсы в страну. Об этом говорится в приказе Министерства транспорта от 3 июня. В документе отмечается, что запрет вступает в силу с 16 июня, однако эту дату могут перенести на более ранний срок.


Фото: Reuters

Эти действия стали ответом Вашингтона на отказ Пекина позволить американским авиаперевозчикам с 1 июня вернуться к прежнему режиму работы — им пришлось сократить число полетов в Китай из-за пандемии коронавируса, отмечает Bloomberg. «Неспособность властей Китая одобрить запрос является нарушением нашего соглашения о воздушном транспорте», — говорится в документе ведомства

Приказ Минтранса затрагивает авиакомпании Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines и Xiamen Airlines, уточняется в документе.

Возобновить полеты в Китай в июне хотели американские Delta Air Lines и United Airlines, сообщает Reuters. Минтранс США отмечает, что Пекин по-прежнему не может сказать, когда позволит американским перевозчикам восстановить регулярные пассажирские рейсы.

22 мая Вашингтон обвинил Пекин в том, что он препятствует возобновлению полетов американских авиакомпаний, и обязал четыре китайских перевозчика, Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Hainan Airlines, предоставить в Минтранс США расписание и другие данные об их рейсах. Ведомство предупредило, что может признать рейсы китайских компаний «противоречащими действующему законодательству или оказывающими негативное влияние на общественные интересы».

Авиаперевозчики во всем мире начали отменять полеты в Китай в конце января на фоне пандемии коронавируса. Спустя два месяца управление гражданской авиации КНР (CAAC) потребовало от китайских авиакомпаний сохранить только один маршрут с каждой страной и выполнять не более одного рейса в неделю, а от зарубежных — выполнять не больше рейсов, чем по состоянию на 12 марта. В Минтрансе США заявили, что все американские авиакомпании прекратили пассажирские перелеты в Китай, поэтому уведомление CAAC «фактически не позволяет американским перевозчикам восстанавливать регулярные пассажирские рейсы».

 
 
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Запрет китайским авиаперевозчикам совершать пассажирские рейсы в Соединенные Штаты должен вступить в силу 16 июня, но эту дату могут перенести на более ранний...
 
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