ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские больницы возвращаются к обычному режиму работы. Как теперь принимают пациентов в Минске?

04.06.2020 06:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Больницы Беларуси возвращаются к обычному режиму работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тенденция особенно характерна для Минска и Витебска, именно эти города одними из первых столкнулись с неизвестным ранее вирусом и всплеском количества пациентов с пневмониями.

«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию

Минск. Больница скорой медицинской помощи. Три из 25 отделений здесь были перепрофилированы для тех, у кого выявили COVID-19.

Белорусские больницы возвращаются к обычному режиму работы. Как теперь принимают пациентов в Минске?

Почти за две недели здесь выписали более 250 непрофильных пациентов. С 3 июня больница полностью работает в штатном режиме.

Белорусские больницы возвращаются к обычному режиму работы. Как теперь принимают пациентов в Минске?

Анастасия Позднякова, заведующая приемным отделением минской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:
Количество пациентов, которые заболевают COVID-инфекцией, становится меньше, но и о других заболеваниях не стоит забывать.

Я думаю, что те пациенты, которые ждали оказания помощи (это пациенты кардиологического, неврологического профиля), конечно, они в ближайшее время начнут поступать. И я думаю, что поток пациентов будет немаленький.

«Пациенты получают весь объём необходимой помощи». Что сейчас происходит в «красной зоне» 2-й больницы Минска

Белорусские больницы возвращаются к обычному режиму работы. Как теперь принимают пациентов в Минске?

Белорусские больницы возвращаются к обычному режиму работы. Как теперь принимают пациентов в Минске?

Не сбавлять обороты в борьбе с коронавирусной инфекцией, но при этом уделять должное внимание диагностике и лечению других заболеваний – главное требование Президента. Эта работа в Беларуси не останавливалась ни на минуту. Но сейчас появляется и дополнительное подспорье: среди клиник, которые возвращаются к привычному режиму работы, и столичный онкологический диспансер, который 31 мая посетила глава Совета Республики.

Белорусские больницы возвращаются к обычному режиму работы. Как теперь принимают пациентов в Минске?

Белорусские больницы возвращаются к обычному режиму работы. Как теперь принимают пациентов в Минске?

Представители власти таким образом инспектируют, как выполняется поручение главы государства.

Читайте также:

Медучреждения Беларуси возвращаются к обычному режиму работы. Представители власти проинспектировали больницы

Наталья Кочанова: квалифицированную медицинскую помощь должны получать все больные с любыми заболеваниями

Президент о коронавирусе: если и дальше так пойдёт, будем считать, что мы справились с этим заболеванием в Минской области

Белорусские больницы возвращаются к обычному режиму работы. Как теперь принимают пациентов в Минске?

В течение последних недель заболеваемость на том самом плато, о котором не раз говорили медики. Это когда количество новых случаев ежедневно не растет и находится примерно на одинаковом уровне. Наметилась и тенденция к небольшому, но все же снижению новых положительных результатов тестирования. При этом количество сделанных тестов не идет на спад. Ежесуточно в Беларуси проводят более 10 тысяч таких исследований.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Анастасия Позднякова, Анастасия Бут, Наталья Кочанова

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Больницы Беларуси возвращаются к обычному режиму работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тенденция особенно характерна для Минска...
 
Новости дня
Новости
 
«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика