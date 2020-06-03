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«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию

03.06.2020 23:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Больницы Беларуси возвращаются к обычному режиму работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тенденция особенно характерна для Минска и Витебска, именно эти города одними из первых столкнулись с неизвестным ранее вирусом и всплеском количества пациентов с пневмониями.

«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию

В северной столице уже полностью вернули к работе онкологический диспансер, постепенно становится на прежние рельсы областная больница. С 3 июня прием плановых пациентов начала и минская больница скорой медицинской помощи. Коронавирус постепенно сдает позиции, что позволило возобновить консультации и операции, которые некоторое время были недоступны.

Анастасия Бут продолжит.

«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию

Витебский онкологический диспансер – одно из первых медучреждений страны, которое еще в мае вернули на прежние рельсы. Плановые операции, отложенные на время, здесь делают уже более двух недель. Выйти из так называемой «красной зоны» удалось очень быстро – задействован под инфекционку был всего один корпус.

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«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию

Витебской областной больнице несколько сложнее, поскольку пациентов с пневмониями здесь было в разы больше. Ключевое слово – было. Полмесяца сюда не госпитализируют пациентов с диагнозом «коронавирус».

«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию

Андрей Андрюшкин, главный врач Витебской областной клинической больницы:
Уже порядка 340 коек мы перепрофилировали для оказания плановой медицинской помощи. Это 8 лечебно-диагностических отделений. Постепенно возвращаемся к оказанию плановой медицинской помощи, в которой, конечно же, пациенты нуждаются.

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«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию

«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию

Это отделение с очень сложным названием – уникальное в Беларуси. В одном блоке – весь комплекс диагностических, лечебных и хирургических услуг – для тех, у кого сердце не работает, как пламенный мотор.

Дела сердечные здесь до недавнего времени решали только в экстренных случаях. Основные силы были брошены на пациентов с пневмониями.

«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию

Андрей Кутько, заведующий отделением Витебской областной клинической больницы:
Да, это не совсем наш профиль, но мы все врачи, мы получили образование. И, соответственно, нет ничего экстраординарного. Единственное было, инфекционный агент, который не совсем профильный для нашей общей больницы. Вот это была особенность. Обязательно защитная одежда, обязательны все остальные мероприятия санитарно-эпидемические, которые надо соблюдать.

«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию

«Коронованный вирус» Ивана Толопило обошел. А вот сузившаяся коронарная артерия никуда не делась. Чтобы решить свою проблему, он ждал полтора месяца. Зато уже сегодня – в 73 года с давлением 120 на 80 – новополочанин отправляется домой.

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«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию

«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию

Иван Толопило, житель Новополоцка:
Что оставалось делать, если такая ситуация? Мучился, ждал – нитроглицерин, лекарства, все. Ну, слава богу, кончилось это все. Все прекрасно, хорошие врачи. И все вообще замечательно!

«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию

«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию

«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию

В разных отделениях Витебской областной больницы на плановом лечении в данный момент находится около 100 человек. Например, принимают пациентов офтальмологи.

«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию

Анастасия Бут, корреспондент:
Постепенно возвращается к работе и оперблок областной больницы. Сегодня здесь проведено около 15 операций. Обычно в день проходят до 40 хирургических вмешательств и свыше 18 тысяч за год.

Люди в материале: Анастасия Бут, Андрей Андрюшкин, Андрей Кутько, Иван Толопило

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Больницы Беларуси возвращаются к обычному режиму работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тенденция особенно характерна для Минска...
 
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