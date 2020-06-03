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«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию
03.06.2020 23:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Больницы Беларуси возвращаются к обычному режиму работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тенденция особенно характерна для Минска и Витебска, именно эти города одними из первых столкнулись с неизвестным ранее вирусом и всплеском количества пациентов с пневмониями.
В северной столице уже полностью вернули к работе онкологический диспансер, постепенно становится на прежние рельсы областная больница. С 3 июня прием плановых пациентов начала и минская больница скорой медицинской помощи. Коронавирус постепенно сдает позиции, что позволило возобновить консультации и операции, которые некоторое время были недоступны.
Витебский онкологический диспансер – одно из первых медучреждений страны, которое еще в мае вернули на прежние рельсы. Плановые операции, отложенные на время, здесь делают уже более двух недель. Выйти из так называемой «красной зоны» удалось очень быстро – задействован под инфекционку был всего один корпус.
Витебской областной больнице несколько сложнее, поскольку пациентов с пневмониями здесь было в разы больше. Ключевое слово – было. Полмесяца сюда не госпитализируют пациентов с диагнозом «коронавирус».
Андрей Андрюшкин, главный врач Витебской областной клинической больницы:
Это отделение с очень сложным названием – уникальное в Беларуси. В одном блоке – весь комплекс диагностических, лечебных и хирургических услуг – для тех, у кого сердце не работает, как пламенный мотор.
Дела сердечные здесь до недавнего времени решали только в экстренных случаях. Основные силы были брошены на пациентов с пневмониями.
Андрей Кутько, заведующий отделением Витебской областной клинической больницы:
«Коронованный вирус» Ивана Толопило обошел. А вот сузившаяся коронарная артерия никуда не делась. Чтобы решить свою проблему, он ждал полтора месяца. Зато уже сегодня – в 73 года с давлением 120 на 80 – новополочанин отправляется домой.
Иван Толопило, житель Новополоцка:
В разных отделениях Витебской областной больницы на плановом лечении в данный момент находится около 100 человек. Например, принимают пациентов офтальмологи.
Анастасия Бут, корреспондент:
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«Что оставалось делать, если такая ситуация?» 73-летний белорус рассказал, как полтора месяца ждал операцию
Новости Беларуси. Больницы Беларуси возвращаются к обычному режиму работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тенденция особенно характерна для Минска...
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