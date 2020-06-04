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Глава ВОЗ заявил о возобновлении испытаний гидроксихлорохина

04.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о возобновлении тестирования гидроксихлорохина в лечении COVID-19. Выступая в среду на брифинге в Женеве, он отметил, что нет каких-либо причин для изменения порядка этих испытаний.


Фото: Reuters

Глава ВОЗ подчеркнул, что «ведущие исследователи» будут проинформированы о «возобновлении испытаний гидроксихлорохина».

Он напомнил, что на минувшей неделе было принято решение «установить временную паузу в испытаниях гидроксихлорохина ввиду обеспокоенности по поводу безопасности этого лекарства». Члены комитета, осуществляющего мониторинг испытаний, рассмотрели этот вопрос и «на основе имеющихся данных о смертности выступили с рекомендацией, что нет причин для модификации протокола испытаний», добавил Тедрос Аданом Гебрейесус.

В понедельник ВОЗ информировала о том, что решение о продолжении тестирования может быть принято в ближайшее время.

Гидроксихлорохин — лекарство против малярии, которое в последнее время использовалось в некоторых странах для лечения пациентов с коронавирусом. Несколько дней назад ВОЗ приостановила клинические испытания этого препарата, так как, по мнению ряда медиков, использование гидроксихлорохина не только не помогает при лечении коронавируса, но и может быть опасно для здоровья пациентов из-за вызываемых им побочных эффектов. В марте президент США Дональд Трамп выступил за широкое использование этого средства для лечения COVID-19. Позже он заявил, что сам регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавируса.

У ВОЗ нет информации о лекарствах, значительно снижающих смертность от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает информацией о существовании препарата, который бы значительно сокращал смертность пациентов с коронавирусом. Об этом заявила в среду на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

По ее словам, поиск лекарства является приоритетом для организации. «Делается все возможное, проводятся сравнительные клинические испытания, чтобы получить данные как можно скорее, — подчеркнула эксперт. — И ВОЗ всячески приветствует продолжение проведения таких испытаний, чтобы найти лекарство, которое сокращает смертность и тяжелое течение заболевания». Однако на данный момент «нет свидетельств того, что есть препарат, который значительно сокращает смертность пациентов с коронавирусом», сказала Сваминатан.

 
 
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Глава ВОЗ подчеркнул, что нет каких-либо причин для изменения порядка этих испытаний
 
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