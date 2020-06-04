Беларусь может оказаться в изоляции от России, ЕС и Китая

Источник материала: Ежедневник

Россия оставит Беларусь в режиме «блокады» как минимум до лета следующего года. Есть риск также изолироваться от Европы и Китая.

В тексте проекта общенационального плана восстановления экономики России предусматривается полное снятие коронавирусных ограничений лишь к июлю 2021 года.

Это повлечет за собой последствия для торгово-экономических, трансграничных и логистических процессов между Россией и Беларусью, пишет Центр стратегических и внешнеполитических исследований в своем официальном Telegram-канале.

Такие меры могут спровоцировать политическую нестабильность в Беларуси, особенно в восточных регионах.

Беларусь рискует остаться в изоляции не только со стороны России, но и западных стран и, возможно, Китая.

«Сейчас главный вопрос заключается в способности избежать изоляции со стороны западных стран и Китая. Но с учетом того, сколько ошибок уже допущено и сколько еще будет сделано во время избирательной кампании со стороны официального Минска, прогноз здесь скорее негативный», - считают в ЦСВИ.

Изолированная со всех сторон (особенно со стороны ЕС), Беларусь Китаю тоже не нужна. В таком сценарии может наблюдаться заморозка отношений и переориентация Пекина на другую страну или страны, «как это уже было в 2011-2014 годах до начала российско- украинского конфликта».

Видимо, имеется в виду, что до 2014 года Китай был ориентирован скорее на сотрудничество с Украиной, нежели с Беларусью. И возможно, он захочет вернуться к этому варианту.