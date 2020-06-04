ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь может оказаться в изоляции от России, ЕС и Китая

04.06.2020 06:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Россия оставит Беларусь в режиме «блокады» как минимум до лета следующего года. Есть риск также изолироваться от Европы и Китая.

В тексте проекта общенационального плана восстановления экономики России предусматривается полное снятие коронавирусных ограничений лишь к июлю 2021 года.

Это повлечет за собой последствия для торгово-экономических, трансграничных и логистических процессов между Россией и Беларусью, пишет Центр стратегических и внешнеполитических исследований в своем официальном Telegram-канале.

Такие меры могут спровоцировать политическую нестабильность в Беларуси, особенно в восточных регионах.

Беларусь рискует остаться в изоляции не только со стороны России, но и западных стран и, возможно, Китая.

«Сейчас главный вопрос заключается в способности избежать изоляции со стороны западных стран и Китая. Но с учетом того, сколько ошибок уже допущено и сколько еще будет сделано во время избирательной кампании со стороны официального Минска, прогноз здесь скорее негативный», - считают в ЦСВИ.

Изолированная со всех сторон (особенно со стороны ЕС), Беларусь Китаю тоже не нужна. В таком сценарии может наблюдаться заморозка отношений и переориентация Пекина на другую страну или страны, «как это уже было в 2011-2014 годах до начала российско- украинского конфликта».

Видимо, имеется в виду, что до 2014 года Китай был ориентирован скорее на сотрудничество с Украиной, нежели с Беларусью. И возможно, он захочет вернуться к этому варианту.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия оставит Беларусь в режиме «блокады» как минимум до лета следующего года. Есть риск также изолироваться от Европы и Китая.
 
Новости дня
Новости
 
Глава ВОЗ заявил о возобновлении испытаний гидроксихлорохина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика