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Беларусь может оказаться в изоляции от России, ЕС и Китая
04.06.2020 06:08 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Россия оставит Беларусь в режиме «блокады» как минимум до лета следующего года. Есть риск также изолироваться от Европы и Китая.
В тексте проекта общенационального плана восстановления экономики России предусматривается полное снятие коронавирусных ограничений лишь к июлю 2021 года.
Это повлечет за собой последствия для торгово-экономических, трансграничных и логистических процессов между Россией и Беларусью, пишет Центр стратегических и внешнеполитических исследований в своем официальном Telegram-канале.
Такие меры могут спровоцировать политическую нестабильность в Беларуси, особенно в восточных регионах.
Беларусь рискует остаться в изоляции не только со стороны России, но и западных стран и, возможно, Китая.
«Сейчас главный вопрос заключается в способности избежать изоляции со стороны западных стран и Китая. Но с учетом того, сколько ошибок уже допущено и сколько еще будет сделано во время избирательной кампании со стороны официального Минска, прогноз здесь скорее негативный», - считают в ЦСВИ.
Изолированная со всех сторон (особенно со стороны ЕС), Беларусь Китаю тоже не нужна. В таком сценарии может наблюдаться заморозка отношений и переориентация Пекина на другую страну или страны, «как это уже было в 2011-2014 годах до начала российско- украинского конфликта».
Видимо, имеется в виду, что до 2014 года Китай был ориентирован скорее на сотрудничество с Украиной, нежели с Беларусью. И возможно, он захочет вернуться к этому варианту.
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Россия оставит Беларусь в режиме «блокады» как минимум до лета следующего года. Есть риск также изолироваться от Европы и Китая.
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